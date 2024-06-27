Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gıda Denetimleri Yaptı

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine gıda üretim ve satış yerlerinde denetim gerçekleştirdi.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığına bağlı gıda denetim ekipleri kentin farklı noktalarındaki lokanta, kafe ve büfelerde hijyen ve raf ömrü denetimi yaptı.

Sağlık Denetim ekipleri, vatandaşlardan gelen şikayet doğrultusunda kafe ve restoranlarda da denetim yaptı. Denetimlerde raf ömrünü tamamladığı tespit edilen ürünlere el konularak imha edildi. Ayrıca ürünlerin sağlıklı şartlarda muhafaza edilmesi ve temizlik konularında uyarılarda bulunan ekipler, gerekli şartları taşımayan işletmelerle ilgili tutanak tuttu.

Vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıdaya erişimini sağlamak amacı ile denetimlerin düzenli olarak devam edeceği belirtildi. - DİYARBAKIR