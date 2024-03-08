Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi\'nden 8 Mart etkinliği

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' münasebeti ile Ayçin Kantoğlu'nun konuşmacı olarak katıldığı söyleşi gerçekleştirdi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığınca gerçekleştirilen " Filistin'de Kadın Olmak" söyleşisine kadınlar ilgi gösterdi. Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen program, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Ayşe Yıldırım'ın selamlama konuşması ile başladı.

Programda, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı merkezlerde eğitim alan çocuklar Filistin'de yaşananları anlatan tiyatro oyunu sergiledi.

Filistin'de yaşanan durumu özetleyerek konuşmasına başlayan Çevirmen Ayçin Kantoğlu, dünyanın her yerinde kadınların çeşitli zorluklar yaşadığını ama özellikle Filistinli kadınların çok zor dönemlerden geçtiğini söyledi.

Kantoğlu, "Filistin'de binlerce kadın evladını kaybetmenin acısını yaşıyor. Ama hepsinde inanılmaz bir tevekkül ve teslimiyet hali var. Hiçbir haberde kadınların isyan ettiğine şahit olamazsınız" dedi.

Konuşmasının ardından katılımcıların sorularını cevaplayan Kantoğlu'na Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, eşi Meryem Çiftçi ve Ayşe Yıldırım tarafından plaket ve çiçek takdim edildi. Program çıkışında kadınlara Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından çiçekler hediye edildi. - DİYARBAKIR