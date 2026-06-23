Diyarbakır'da deprem ve yangın tatbikatı - Son Dakika
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Diyarbakır'da deprem ve yangın tatbikatı

Diyarbakır\'da deprem ve yangın tatbikatı
23.06.2026 12:01  Güncelleme: 12:05
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, olası afet ve acil durumlara karşı hazırlığı artırmak için hizmet binasında deprem ve yangın tatbikatı düzenledi. Tatbikatta personel tahliyesi, yangına müdahale, arama-kurtarma ve ilk yardım uygulamaları başarıyla gerçekleştirildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, muhtemel afet ve acil durumlara karşı hazırlık düzeyini artırmak amacıyla hizmet binasında kapsamlı bir deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirdi. Tatbikatta personelin tahliyesi, yangına müdahale, arama-kurtarma ve ilk yardım uygulamaları senaryo kapsamında başarıyla hayata geçirildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan "Acil Durum Planları, Yangınla Mücadele ve İlk Yardım" yönetmeliği doğrultusunda hizmet binasında deprem ve yangın tatbikatı düzenledi. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi koordinasyonunda gerçekleştirilen tatbikat, İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve Afet İşleri Dairesi Başkanlığının ortak çalışmasıyla hayata geçirildi. Tatbikat öncesinde Belediye Meclis Toplantı Salonunda personele yönelik eğitim ve bilgilendirme toplantısı yapıldı. Saat 10.07'de başlayan ve yaklaşık yarım saat süren tatbikat kapsamında, muhtemel bir deprem ve ardından meydana gelen yangın senaryosu canlandırıldı. Hazırlanan senaryo doğrultusunda personelin acil durumlarda izlemesi gereken prosedürler uygulamalı olarak test edildi. Tatbikatta belediye hizmet binasında görev yapan daire başkanları ekip yöneticiliğini üstlenirken, acil durum planında yer alan söndürme, kurtarma, koruma ve ilk yardım ekipleri de aktif rol aldı.

Personel güvenli şekilde tahliye edildi

Tatbikat senaryosu gereği deprem ve yangın sonrası binada bulunan personelin güvenli tahliyesi gerçekleştirildi. Acil çıkış prosedürlerinin uygulandığı tatbikatta çalışanlar toplanma alanlarına yönlendirilirken, ekiplerin koordinasyonu da gözlemlendi. Tatbikat kapsamında yangın söndürme çalışmaları, arama-kurtarma faaliyetleri ve yaralılara yönelik ilk müdahale uygulamaları gerçekleştirildi. Senaryo gereği yaralanan personellere olay yerinde ilk yardım ekipleri tarafından müdahale edildi. Yaralılar sedyelerle ambulansa taşınırken, sağlık ekiplerinin acil durumlara müdahale süreçleri uygulamalı olarak test edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti

Tatbikatın önemli aşamalarından birini de yangına müdahale çalışmaları oluşturdu. Olay yerine sevk edilen itfaiye araçları tarafından senaryo gereği çıkan yangına müdahale edilerek söndürme işlemi gerçekleştirildi. Aynı zamanda bina içerisinde mahsur kalan personellerin kurtarılması için arama-kurtarma ekipleri çalışma yürüttü. Katlarda mahsur kalanlar kısa sürede güvenli alanlara tahliye edildi. Tatbikatla birlikte Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin muhtemel deprem, yangın ve diğer acil durumlara karşı hazırlık kapasitesi gözden geçirilirken, personelin afet anında doğru ve hızlı hareket etme becerilerinin geliştirilmesi amaçlandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Diyarbakır'da deprem ve yangın tatbikatı - Son Dakika

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