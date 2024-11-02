Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Kadınlara JINKART Desteği - Son Dakika
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Kadınlara JINKART Desteği

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi\'nden Kadınlara JINKART Desteği

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, gelir sahibi olmayan kadınların günlük yaşamını kolaylaştırmak için JINKART dağıtımına başladı. 8 bin 820 başvuru arasından 7 bin kadın programa kabul edildi ve ilk etapta 1.400 kadın JINKART aldı.

02.11.2024 10:21  Güncelleme: 10:23
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, geliri olmayan kadınların hayatını kolaylaştırmak amacıyla geliştirdiği JINKART dağıtımına başladı.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığının, sosyal güvencesi olmayan 18-64 yaş arası kadınların gündelik hayatını kolaylaştırmak amacıyla başlattığı JINKART uygulaması için 8 bin 820 ön başvuru yapıldı. Yapılan başvurular, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı, Sosyal Hizmetleri Daire Başkanlığı, belediye meclis üyeleri ve ilçe belediyelerinin de dahil olduğu komisyon tarafından incelendi. Tek tek incelemenin ardından başvuru koşullarını sağlayan 7 bin kadın online ve SMS ile bilgilendirildi.

Bin 400 kadına JINKART verildi

Hazırlıkları tamamlanan JINKART dağıtımı başladı. Başvuru koşullarını sağlayan kadınlar, JINKART'ı Büyükşehir Belediyesi Yerinde Çözüm biriminden teslim alıyor. Şimdiye kadar bin 400 kadın JINKART alarak kullanmaya başladı. Online ve SMS ile bilgilendirilen kadınlar, kartlarını Büyükşehir Belediyesi Yerinde Çözüm biriminde peyderpey alabilecek.

Aylık 90 biniş tanımlanan JINKART ile kadınlar, ayrıca Büyükşehir Belediyesinin sosyal tesis ve iştiraklerinin faaliyetlerinden yüzde 20 indirim ile yararlanacak. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Kadınlara JINKART Desteği - Son Dakika

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