Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Stratejik Plan Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Stratejik Plan Çalışmalarına Devam Ediyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentte kurulan stantlar aracılığıyla halkın görüş ve önerilerini alarak 2025-2029 stratejik planını hazırlıyor.

14.06.2024 11:10
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Emrullah Gördük, Stratejik Plan hazırlığı kapsamında kenttin farklı noktalarında kurulan stantları ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Büyükşehir Belediyesinin, 2025-2029 stratejik plan dahilinde kentin farklı noktalarına kurduğu stantlarda halkın görüş ve önerileri alınmaya devam ediyor. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü tarafından "Geleceğimizi birlikte planlıyoruz" sloganıyla yürütülen stratejik plan çalışmaları kapsamında kurulan stantlar vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Koşuyolu Parkı, Ulu Cami önü, Parkorman, Sanat Sokağı, Nevruz Park, Gazi Caddesi, Park 75, Yeni Kapı Sokak, Ekinciler Caddesi, Göletli Park, On Gözlü Köprü gibi yerlerde kurulan stantlar gece ve gündüz olmak üzere dönüşümlü olarak hizmet veriyor.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Emrullah Gördük, genel sekreter yardımcıları Zerrin Türk, Reşat Bakan, Aziz Özdoğan ve Özgür Yıldız, Daimi Encümen Abdulkadir Güleç ile daire başkanları vatandaşların taleplerini yerinde görmek amacıyla stantları ziyaret etti. Stant görevlilerinden çalışmalara ilişkin bilgi alan Genel Sekreter Gördük, stratejik plana dair doldurulan formları inceledi, vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Genel Sekreter Gördük, 2025-2029 stratejik plan çalışmalarının kentin geleceğini inşa etmesi açısından önemine işaret ederek, bu kapsamda kent merkezi ve çevre ilçelerde muhtarlar, sivil toplum örgütleri ve vatandaşlarla birlikte bir süreç yürüttüklerini söyledi. Kentin farklı noktalarında kurulan stantlarla vatandaşlarla bir araya gelmenin, yüz yüze görüşmenin önemini vurgulayan Gördük, yapılacak çalışmalar sonucu toplanacak öneri ve talepler üzerinden 5 yıllık stratejik planın hazırlanacağını belirtti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Stratejik Plan Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika

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