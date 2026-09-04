Diyarbakır Çermik'te iki gündür iş yerinde mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Diyarbakır Çermik'te iki gündür iş yerinde mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı

Diyarbakır Çermik\'te iki gündür iş yerinde mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde bir iş yerinin dış cephe yalıtım boşluğunda iki gün boyunca mahsur kalan yavru kedi, vatandaş ve itfaiye ekiplerinin çabalarıyla kurtarıldı. İş yeri sahibi Sinan Avcı'nın ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, kediyi sağ salim çıkardı; yavru kedi bakımlarının ardından koruma altına alındı.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde iş yerinde iki gün boyunca mahsur kalan yavru kedi, vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Tepe Mahallesi'nde çarşıda bulunan bir iş yerinin dış cephe yalıtım boşluğunda bir kedi yavrusu mahsur kaldı. İş yeri sahibi Sinan Avcı, kediyi mahsur kaldığı yerden çıkartma çabaları sonuç vermeyince itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve hayvansever Yasin akdemir isimli vatandaşın uzun uğraşları sonucunda kedi, mahsur kaldığı yerden kurtarıldı. İş yeri sahibi Sinan Avcı, "Marketimin giriş kısmında kapı üstünde bulunan boşlukta kedi sesi duydum, iki gün boyunca tüm uğraşlarıma rağmen kediyi bulunduğu yerden çıkartamadım. Bende vicdani olarak kedinin zarar görmemesi için itfaiye ekiplerinden yardım istedim. İtfaiye ekipleri ve hayvansever komşum Yasin Akdemir ile birlikte kediyi mahsur kaldığı alandan kurtarmayı başardık. Kediyi zarar görmeden kurtarabildiğimiz için çok mutluyum" dedi.

Yavru kedi, bakımlarının ardından koruma altına alındı.

Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, Diyarbakır, İtfaiye, Çermik, Yerel, kedi, Son Dakika

Son Dakika Yerel Diyarbakır Çermik'te iki gündür iş yerinde mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’lı 1 Dolarlık Özel Madeni Para Satışa Çıktı Trump'lı 1 Dolarlık Özel Madeni Para Satışa Çıktı
Danimarka’dan Rusya’ya ağır suçlama Sabotaj hazırlığı yapıyorlar Danimarka'dan Rusya'ya ağır suçlama! Sabotaj hazırlığı yapıyorlar
Silah seslerini duyan mahalleli polisi aradı: Polisler karşılarında sokak köpeğini vurulmuş halde buldu Silah seslerini duyan mahalleli polisi aradı: Polisler karşılarında sokak köpeğini vurulmuş halde buldu
Gambiya açıklarında göçmen teknesi battı: En az 80 ölü Gambiya açıklarında göçmen teknesi battı: En az 80 ölü
Viraja hızlı giren otomobil takla atarak kanala devrildi: 1 ölü Viraja hızlı giren otomobil takla atarak kanala devrildi: 1 ölü
Gözler faiz kararındayken ünlü ekonomistten dikkat çeken tahmin Gözler faiz kararındayken ünlü ekonomistten dikkat çeken tahmin

10:25
Türkiye’de futbolun bittiğini özetleyen bir olay daha Kimse inanamadı
Türkiye'de futbolun bittiğini özetleyen bir olay daha! Kimse inanamadı
10:23
YÖK’ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi
YÖK'ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi
10:02
Berhan Şimşek’in 10 yıllık hayat arkadaşına şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı
Berhan Şimşek'in 10 yıllık hayat arkadaşına şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı
09:53
Nefesler tutuldu Altın yatırımcısının beklediği gün geldi
Nefesler tutuldu! Altın yatırımcısının beklediği gün geldi
09:47
Bülent Arınç’tan bomba Melih Gökçek çıkışı
Bülent Arınç'tan bomba Melih Gökçek çıkışı
09:13
Hürmüz’de dengeleri değiştirecek hamle Güney Kore asker göndermeye hazırlanıyor
Hürmüz’de dengeleri değiştirecek hamle! Güney Kore asker göndermeye hazırlanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2026 10:40:09. #7.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır Çermik'te iki gündür iş yerinde mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement