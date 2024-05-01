Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 15 öğrenci için Kur'an-ı Kerim'e geçme programı düzenlendi - Son Dakika
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Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 15 öğrenci için Kur'an-ı Kerim'e geçme programı düzenlendi

Diyarbakır\'ın Çermik ilçesinde 15 öğrenci için Kur\'an-ı Kerim\'e geçme programı düzenlendi

Çermik İlçe Müftülüğüne bağlı merkez ve Hz. Hamza 4-6 Yaş Kur'an Kurslarında eğitim gören 15 öğrenci için, Şehit Ömer Yaman Ortaokulu Konferans Salonunda, Kur'an-ı Kerime geçme merasimi düzenlendi. Programda minik öğrencilerin Kur'an tilaveti, dua ve ilahi dinletisi ile semazen gösterisi beğeni topladı. İlçe Müftüsü Burhan Kızılarslan, 4-6 Yaş Kur'an Kursularının önemi üzerine katılımcılara hitapta bulundu.

01.05.2024 13:10
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Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 4-6 yaş grubundaki 15 öğrenci için Kur-an'ı Kerim'e geçme programı düzenledi.

Çermik İlçe Müftülüğüne bağlı merkez ve Hz. Hamza 4-6 Yaş Kur'an Kurslarında eğitim gören 15 öğrenci için, Şehit Ömer Yaman Ortaokulu Konferans Salonunda, Kur'an-ı Kerime geçme merasimi düzenlendi. Programda minik öğrencilerin Kur'an tilaveti, dua ve ilahi dinletisi ile semazen gösterisi beğeni topladı.

Programa katılan İlçe Müftüsü Burhan Kızılarslan, 4-6 Yaş Kur'an Kursularının önemi üzerine katılımcılara hitapta bulundu. Müftü Kızılarslan, minik öğrencilere taç giydirip, kendilerine Kur'an-ı Kerim hediye etti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 15 öğrenci için Kur'an-ı Kerim'e geçme programı düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 15 öğrenci için Kur'an-ı Kerim'e geçme programı düzenlendi - Son Dakika
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