Diyarbakır\'da 4 Noktada Ücretsiz Sıcak Çorba İkramı Başladı

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentin 4 noktasına kurduğu İkram Çeşmesi ile hafta içi her gün 2 bin kişiye ücretsiz çorba dağıtımına başladı.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, kentteki hastanelerin önünde kurduğu İkram Çeşmesi ile vatandaşlara sıcak çorba ikram ediyor. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığının yemekhanesinde hijyenik bir ortamda sabah saatlerinde hazırlanan çorba, Dicle Üniversitesi Hastaneleri polikliniği, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi ile Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi önünde kurulan İkram Çeşmesi ile hafta içi her gün vatandaşlara ulaştırılıyor.

"Günlük 2 bin kişiye çorba ikram ediyoruz"

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Serap Yıldırım, vatandaşlara hizmet için çalıştıklarını belirterek, "Yazın limonata servisi olarak kullandığımız İkram Çeşmelerinde, kış aylarıyla birlikte havaların soğumasıyla çorba ikramına başladık. Günlük 2 bin kişiye çorba ikram ediyoruz" dedi.

Çorba alan vatandaşlardan Nilgün Özsoy, hastası olduğu için kente geldiğini belirterek, " Sakarya'dan geldik, Dicle Üniversitesinde hastamız var. Dışarıda ikram çeşmesini gördük, ilgimizi çekti. Bize çorba ikram ettiler ve çok beğendik. Sakarya'da da bu projeyi örnek olarak sunmak için götüreceğim. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederiz" diye konuştu.

Dicle Üniversitesi personeli Ferit Mendaş da, İkram Çeşmesinin kendilerine kolaylık sağladığını belirterek, "Mesaiye gelince ve nöbet çıkışı sıcak çorbayı burada içince güzel oluyor. Yaptıkları hizmetlerden dolayı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediyesi, kış ayları boyunca İkram Çeşmesinden sıcak çorba ikram etmeye devam edecek. - DİYARBAKIR