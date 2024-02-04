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Diyarbakır'da 46 yıldır ayakkabı boyayan Boyacı Mehmet dayı - Son Dakika
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Diyarbakır'da 46 yıldır ayakkabı boyayan Boyacı Mehmet dayı

Diyarbakır\'da 46 yıldır ayakkabı boyayan Boyacı Mehmet dayı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde tarihi Nebi Camii önünde 46 yıldır ayakkabı boyayan 73 yaşındaki Boyacı Mehmet dayı, yerli ve yabancı müşterilerinin ayakkabılarını tamir edip boyuyor. Sabah saat 07.30'da tezgahını kuran Mehmet dayı, akşam saat 18.00 gibi toplanıp gidiyor.

04.02.2024 16:44
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Diyarbakır'da "Boyacı Mehmet dayı" olarak tanınan 73 yaşındaki boyacı, 46 yıldır Sur ilçesindeki tarihi Nebi Camii önünde ayakkabı boyuyor.

"Boyacı Mehmet dayı" ismiyle bilinen 73 yaşındaki adam, merkez Sur ilçesi Gazi Caddesi üzerinde tarihi Nebi Camii önünde 27 yaşlarında başladığı mesleğini 46 yıldır sürdürüyor. Sabah saat 07.30'da tezgahını kuran Mehmet dayı, yerli ve yabancı müşterilerinin ayakkabılarını tamir edip, boyuyor.

46 yıldır yaz kış aynı yerde olduğunu söyleyen boyacı, "Bu işi yapıyorum, başka bir yerde çalışmadım. Yerli, yabancı müşterilerim geliyor. Ayakkabı tamiri ve boya yapıyorum. 07.30'da buradayım, akşam da saat 18.00 gibi toplanıp gidiyorum. 17 kişi bu sırada ayakkabı boyacılığı yapıyor" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da 46 yıldır ayakkabı boyayan Boyacı Mehmet dayı - Son Dakika
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