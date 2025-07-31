Diyarbakır\'da 5 Yeni Diyarkart Dolum Cihazı Hizmete Sunuldu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ulaşım hizmetlerinden daha kolay faydalanması için 5 noktaya Diyarkart dolum cihazı yerleştirdi.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı, ulaşım hizmetlerinin kaliteli, konforlu ve hızlı bir şekilde sağlaması için çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşların talepleri doğrultusunda çalışma yürüten ekipler, uzak mesafede kalan veya yeterli sayıda bulunmayan Diyarkart dolum cihazı noktalarına yenilerini ekleyerek hizmete sunacak.

Bu kapsamda vatandaşların ulaşım kartlarına daha kolay ve hızlı dolum yapabilmesi için Otogar Kavşağı, Forum AVM önü, Dağkapı Gaffar Okan İlkokulu önü, Tesisler Kavşağı ile Kamışlo Bulvarı ve Çewlik Caddesi'nin kesiştiği kavşağa 5 Diyarkart dolum cihazı (Kiosk) yerleştirildi. Montajı ve kurulumu yapılan Diyarkart dolum cihazları enerji verildikten ve gerekli testlerden geçirildikten sonra hizmet vermeye başlayacak. - DİYARBAKIR