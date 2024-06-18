Diyarbakır'da 600 aileye kurban eti dağıtıldı - Son Dakika
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Yerel

Diyarbakır'da 600 aileye kurban eti dağıtıldı

Gerçekler Dünyası Araştırma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Diyarbakır'da faaliyet gösteren ve kelebek hastası çocuklara ve ailelerine destek veren bir dernek olarak bilinmektedir. Kurban Bayramı'nda ihtiyaç sahibi aileleri unutmamak adına 40 kurban kesen dernek, yaklaşık 1 ton kurban etini 600 aileye dağıtmaya başladı. Dernek başkanı Şenay Çalışır, etin eşit şekilde dağıtıldığını ve bu görevi yıllardır yerine getirdiklerini belirtti. Dağıtım yapılan ailelerin derneğe kayıtlı ihtiyaç sahibi aileler olduğunu ifade eden Çalışır, hayırseverlerin desteğiyle her yıl bu görevi yerine getirdiklerini ve kendilerine teşekkür etti.

18.06.2024 11:41
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Diyarbakır'da faaliyet yürüten Gerçekler Dünyası Araştırma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, maddi durumu düşük olan yaklaşık 600 aileye Kurban Bayramı nedeniyle kestikleri 40 kurbanı dağıtmaya başladı.

Merkezi Diyarbakır'da bulunan ve özellikle kelebek hastası çocuklar ile ailelerine verdikleri desteklerle bilinen Gerçekler Dünyası Araştırma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Kurban Bayramı'nda ihtiyaç sahibi aileleri unutmamak adına kurban kesti. Kesilen 40 kurbanda çıkan yaklaşık 1 ton kurban eti, 600 aileye dağıtılmaya başlandı.

Belirledikleri ihtiyaç sahibi ailelere kestikleri kurban etini yaklaşık 7 yıldır dağıttıklarını söyleyen dernek başkanı Şenay Çalışır, eti tartarak 2 kilogramın üstünde eşit şekilde ailelere ulaştırdıklarını belirtti.

Çalışır, "Derneğimiz, Türkiye geneli hitap ediyor. Toplamda 500 kelebek hastamız derneğimizden faydalanmakta. Her yıl olduğu gibi Kurban Bayramında da hayırseverlerimizin kurbanlarını vekaleten Diyarbakır'da kestirip önceden davet ettiğimiz ailelere burada 2 kilogramın üstünde etlerini teslim ediyoruz. Bugün toplam 40 kurbanlık hayvan kesildi. Yaklaşık 600 aileye 1 ton üzerindeki et hediye edilecektir" dedi.

Kurban etini dağıttıkları ailelerin önceden tespit edildiğini ifade eden Çalışır, "Bu aileler derneğimizde kayıtlı ihtiyaç sahibi ailelerdir. Biz kafamıza göre rastgele hiçbir zaman dağıtım yapmayız. Vekaleten bir görevi yerine getirmek çok ağır bir sorumluluktur. Biz kul hakkından yüce Rabbime sığınırız. Bugüne kadar her zaman alnımızın akıyla işimizi en güzel şekilde yaptığımız için hayırseverlerimiz her yıl olduğu gibi bu yıl da bizi tercih etti. Bu hususta kendilerine teşekkür ederiz" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Diyarbakır'da 600 aileye kurban eti dağıtıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da 600 aileye kurban eti dağıtıldı - Son Dakika
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