Diyarbakır'da Afet Risk Azaltma Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Diyarbakır'da Afet Risk Azaltma Toplantısı

Diyarbakır\'da Afet Risk Azaltma Toplantısı

Diyarbakır'da afetlere karşı hazırlık ve iş birliği için İl Afet Risk Azaltma Planı toplantısı yapıldı.

26.11.2024 22:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da, afet risklerini azaltmak ve hazırlık seviyesini artırmak amacıyla İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) toplantısı düzenlendi.

Toplantının açılışında konuşan Vali Zorluoğlu, Diyarbakır'ın farklı doğal afetler için risk taşıyan bir bölge olduğunu belirterek, afetlere karşı hazırlıklı olmanın önemine değindi. Zorluoğlu, şehirdeki tüm paydaşların iş birliği içinde çalışarak, afetlere karşı daha dirençli bir Diyarbakır inşa etmek için gereken adımları atacaklarını ifade ederek bu tür toplantıların, afet risklerinin azaltılmasına yönelik atılacak somut adımlar için önemli bir fırsat sunduğunu söyledi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürü İlami Çakmak ise, Diyarbakır'ın afet risklerine dair yapılan analizleri ve bu risklere yönelik alınması gereken önlemleri aktardı. Özellikle deprem, sel ve yangın gibi doğal afetlere karşı hazırlıklı olunması gerektiğine dikkat çeken Çakmak, ilgili kurumların afetlere yönelik alabileceği tedbirler hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Toplantıya; il yönetimi, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları (STK) ve diğer ilgili paydaşlar katıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Doğal Afetler, Sivil Toplum, Politika, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Diyarbakır'da Afet Risk Azaltma Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:16 BAE’de Öldürülen İsrailli Hahamın Katilleri Türkiye’de Yakalandı BAE'de Öldürülen İsrailli Hahamın Katilleri Türkiye'de Yakalandı
21:23 Netanyahu’dan ateşkes sonrası ilk açıklama: Hizbullah anlaşmayı bozarsa onları vururuz Netanyahu'dan ateşkes sonrası ilk açıklama: Hizbullah anlaşmayı bozarsa onları vururuz
21:07 İsrail kabinesi, Lübnan ile ateşkes anlaşmasını onayladı İsrail kabinesi, Lübnan ile ateşkes anlaşmasını onayladı
20:42 Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Suç kılıç çatmak değil, kasıtlı organize disiplinsizliktir Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Suç kılıç çatmak değil, kasıtlı organize disiplinsizliktir
19:09 Rusya bir kez daha ABD füzeleriyle vuruldu, Savunma Bakanlığı ’Yanıt verilecek’ dedi Rusya bir kez daha ABD füzeleriyle vuruldu, Savunma Bakanlığı 'Yanıt verilecek' dedi
09:17 Ankara’da freni boşalan kamyonet 7 araca çarptı Ankara'da freni boşalan kamyonet 7 araca çarptı
09:15 Makyajsız hali İzzet Altınmeşe’ye benzetilen Wanda Nara her yerini açtı Makyajsız hali İzzet Altınmeşe'ye benzetilen Wanda Nara her yerini açtı
09:03 Çikolata yiyenler dikkat Bakanlık yeni sahtekarlar listesi yayımladı Çikolata yiyenler dikkat! Bakanlık yeni sahtekarlar listesi yayımladı
08:56 Şampiyonluk maçına dedesinin kafatasıyla geldi Şampiyonluk maçına dedesinin kafatasıyla geldi
08:29 Adı Fenerbahçe ile anılan Talisca hakkında bir bomba gelişme daha Adı Fenerbahçe ile anılan Talisca hakkında bir bomba gelişme daha
08:27 Kayapınar Belediye Başkanı Cengiz Dündar gözaltında Kayapınar Belediye Başkanı Cengiz Dündar gözaltında
08:18 Ankara’da FETÖ operasyonu 7’si aktif görevde 35 Emniyet mensubu için gözaltı kararı Ankara'da FETÖ operasyonu! 7'si aktif görevde 35 Emniyet mensubu için gözaltı kararı
08:17 Motorin, benzine fark attı Motorin, benzine fark attı
07:58 Eylül Lize Kandemir’in giydiği elbise olay oldu Eylül Lize Kandemir'in giydiği elbise olay oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2024 22:46:45. #1.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Afet Risk Azaltma Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.