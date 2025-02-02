Diyarbakır'da Aile İçi İletişim Semineri - Son Dakika
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Diyarbakır'da Aile İçi İletişim Semineri

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Diyarbakır'da düzenlenen seminerde velilere aile içi iletişim ve öğrencilerin beklentileri anlatıldı.

02.02.2025 09:50
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Diyarbakır'da aile içi iletişim semineri düzenlendi

DİYARBAKIR - Diyarbakır Final Eğitim Kurumları tarafından velilere aile içi iletişim semineri düzenlendi.

Diyarbakır Final Eğitim Kurumları, öğrencileriyle yaptıkları seminerlerin ardından bu kez veliler ile bir araya geldi. Seminerde sunum yapan Dr. öğretim üyesi İsmet Kaya, öğrencilerin, ailelerinden beklentilerini sıraladı. Diyarbakır Final Eğitim Kurumlarında Kurs Yöneticisi Eyüp Yüksel, velilere aile içi iletişim üzerine bir seminer düzenlediklerini söyledi. Seminere Dr. öğretim üyesi İsmet Kaya'nın katıldığını belirten Yüksel, daha önce çocuklara verilen seminerde aile boyutunu özellikle vermeye çalıştıklarını dile getirdi. 45 yıldır Türkiye'de 25 yıldır Diyarbakır'da eğitime yön verdiklerini aktaran Yüksel, "Gelecekte daha sağlıklı, daha huzurlu bir nesil oluşturmak adına bu tip çalışmaları devam ettireceğiz. Sağlıklı ve verimli bir seminer geçirdik, katılan herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Velilerden Rasim Canbek de, seminerden çok memnun kaldıklarını belirterek, "Çok eğitici şeyler öğrendik, çocuklarımıza daha faydalı olacağımızı düşünüyoruz" diye konuştu.

Veli Emine Tekinaltun da, "Bu seminer benim için çok faydalı oldu. Final okullarına çok teşekkür ederim. Çocuğumun geleceği emin ellerde. Bütün ekibe, öğretmenlere ve müdürümüze çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

İsmet Kaya, Diyarbakır, Eğitim, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Diyarbakır'da Aile İçi İletişim Semineri - Son Dakika

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