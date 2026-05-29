Diyarbakır\'da Alzheimer Hastası Kayboldu

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde kaybolan 73 yaşındaki alzaymır hastası Mehmet Üçer'i bulmak için arama çalışması başlatıldı.

İlçede dün kaybolduktan sonra bir daha haber alınamayan Mehmet Üçer için 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine bölgeye, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin alzaymır hastası Üçer'i bulmak için arama çalışmaları devam ediyor. - DİYARBAKIR