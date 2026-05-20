Diyarbakır'da Kurban Bayramı Öncesinde Gıda Denetimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Diyarbakır'da Kurban Bayramı Öncesinde Gıda Denetimi

20.05.2026 14:54  Güncelleme: 16:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi artan alışveriş nedeniyle market, tatlı, şekerleme ve kuruyemiş satışı yapan işletmelerde denetim yaptı. Ekipler ayrıca çatapat gibi tehlikeli maddelerin satışını da kontrol etti.

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi artan gıda alışverişi nedeniyle market, tatlı, şekerleme ve kuruyemiş satışı yapan işletmelerde denetim yaptı.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Gıda Kontrol ve Denetim Birimi ile Zabıta ekipleri, yurttaşların sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşabilmesi amacıyla kent genelinde denetimlerini sıklaştırdı. Bu kapsamda tatlı imalathaneleri, büyük marketlerin tatlı ve şekerleme reyonları ile kuruyemişçilerde incelemeler yapıldı.

Denetimlerde ürünlerin son kullanma tarihleri, mamul ve yarı mamul ürünlerin özellikleri, üretim alanları ve soğuk hava depoları kontrol edildi. İşletmelerin teknik ve fiziki koşulları da incelenerek üretimin gıda mevzuatına uygun olup olmadığı değerlendirildi.

Zabıta ekipleri ayrıca bayram öncesi çocukların ve yurttaşların güvenliği açısından tehlike oluşturabilecek çatapat, patlayıcı ve yanıcı maddelerin satışına yönelik de denetim gerçekleştirdi. İşletmelerde yapılan kontrollerde bu tür ürünlerin bulundurulup bulundurulmadığı incelendi, mevzuata aykırı satışlara karşı uyarılarda bulunuldu.

Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını korumak ve yurttaşların bayram öncesi güvenli gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla gıda denetimlerinin yanı sıra halk güvenliğini ilgilendiren denetimlerine devam edecek.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Diyarbakır'da Kurban Bayramı Öncesinde Gıda Denetimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mogan Gölü’ne atık su deşarjına 1 milyon 680 bin lira ceza Mogan Gölü'ne atık su deşarjına 1 milyon 680 bin lira ceza
Özgür Özel: Siyaset çok yaşlı, Cumhuriyet’i gençlere emanet edeceğiz Özgür Özel: Siyaset çok yaşlı, Cumhuriyet'i gençlere emanet edeceğiz
Öğrencileri staj yapıyor gibi gösterip haksız kazanç sağladılar: 12 kişi gözaltında Öğrencileri staj yapıyor gibi gösterip haksız kazanç sağladılar: 12 kişi gözaltında
Sinan Burhan’dan canlı yayına damga vuran sözler: Artık köpek seviciliği bırakın Sinan Burhan'dan canlı yayına damga vuran sözler: Artık köpek seviciliği bırakın
Icardi’ye dev talip Her şeye sil baştan başlayabilir Icardi'ye dev talip! Her şeye sil baştan başlayabilir
Fenerbahçe Beko ile EuroLeague arasında anlaşma sağlandı Fenerbahçe Beko ile EuroLeague arasında anlaşma sağlandı

16:44
Acun Ilıcalı’dan tarihi karara itiraz: Premier Lig’e çıkmamız lazım
Acun Ilıcalı'dan tarihi karara itiraz: Premier Lig’e çıkmamız lazım
16:01
AK Parti grubuna damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan fark edip elini çekti
AK Parti grubuna damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan fark edip elini çekti
15:09
Parkta korkunç manzara 18 yaşındaki Beyzanur asılı halde ölü bulundu
Parkta korkunç manzara! 18 yaşındaki Beyzanur asılı halde ölü bulundu
14:56
Alıkonulan Sumud aktivistlerine insanlık dışı muamele Ben-Gvir’in yüzüne “Özgür Filistin“ diye haykırdı
Alıkonulan Sumud aktivistlerine insanlık dışı muamele! Ben-Gvir'in yüzüne "Özgür Filistin" diye haykırdı
14:47
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır: Beni buradan çıkarın
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır: Beni buradan çıkarın
14:06
Almus Barajı’nda taşkın alarmı Esnaf önlem aldı, tahliyeler başladı
Almus Barajı'nda taşkın alarmı! Esnaf önlem aldı, tahliyeler başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 16:50:00. #7.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Kurban Bayramı Öncesinde Gıda Denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.