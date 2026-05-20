Yerinde Çözüm ekipleri parklarda vatandaşlarla buluştu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, havaların iyileşmesiyle birlikte vatandaşların sorun, talep ve önerilerini yerinde almak amacıyla parklarda stant kurdu.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığına bağlı Yerinde Çözüm ekipleri, vatandaşların belediye hizmetlerine ilişkin görüş, öneri ve taleplerini yerinde almak için çalışmalarını sürdürüyor. Havaların iyileşmesiyle birlikte kentte vatandaşların yoğun olarak vakit geçirdiği parklarda stant kuran ekipler, Bağlar ilçesindeki Millet Parkı ve Rihan Parkında yurttaşlarla bir araya geldi.

Kurulan stantlarda vatandaşlara belediyenin hizmetleri hakkında bilgilendirme yapılırken, talep ve şikayetlerin doğrudan alınması amacıyla "Söz Sizde" kutuları yerleştirildi. Parkları ziyaret eden vatandaşlar, dilek, öneri, şikayet ve taleplerini zarflar içerisine koyarak kutulara bıraktı.

Yerinde Çözüm ekipleri, vatandaşlardan gelen başvuruları kayıt altına alarak ilgili birimlere iletilmek üzere topladı. Çalışmayla, kent sakinlerinin belediye hizmetlerine ilişkin beklentilerinin doğrudan sahada alınması ve çözüm süreçlerinin hızlandırılması amaçlanıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların odaklı hizmet anlayışı doğrultusunda kentin farklı noktalarında benzer çalışmalarını sürdürecek. Ekipler, özellikle vatandaşların yoğun bulunduğu alanlarda stant kurarak sorun ve talepleri yerinde dinlemeye devam edecek.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Halkla İlişkiler Şube Müdürü Bahar Soysal, Yerinde Çözüm birimi olarak, Bağlar ilçesinde ikamet eden vatandaşlarla bir araya geldiklerini ifade etti. Havaların ısınmasıyla beraber, vatandaşların sorunlarını sahada çözme kararı aldıklarını belirten Soysal, "Bu kapsamda vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bu parklarda stantlarımızı açarak yurttaşlarımızla yüz yüze görüşme fırsatı elde etmiş olduk. Bu kapsamda 'Söz Sizde' kutularına vatandaşlarımız talep, öneri, görüşlerini zarflar içerisine koyup kutulara atabileceklerdir. Bunlar kayıt altına alınıp, ilgili daire başkanlıklarıyla koordineli bir şekilde, çözüm odaklı çalışma anlayışımızla beraber sonuca ulaştırılmayı hedefliyoruz" dedi. - DİYARBAKIR