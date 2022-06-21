Diyarbakır'da "Beyaz Bayrak" uygulaması yaygınlaştırılıyor - Son Dakika
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Diyarbakır'da "Beyaz Bayrak" uygulaması yaygınlaştırılıyor

21.06.2022 13:25
Diyarbakır'da "Beyaz Bayrak" uygulaması yaygınlaştırılıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, tüketicilerin sağlıklı gıdaya erişimi sağlamak amacıyla "Beyaz Bayrak" uygulamasını esnafa tanıtıyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, tüketicilerin sağlıklı gıdaya erişimi sağlamak amacıyla "Beyaz Bayrak" uygulamasını esnafa tanıtıyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yaratıcı Şehirler Ağı Gastronomi alanında ulusal listeye alınan Diyarbakır'da şehrin marka değerinin korunması ve tüketici sağlığını dikkate alarak kalite ve gıda güvenliğini sağlayan "Beyaz Bayrak" uygulamasını yaygınlaştırmak için çalışmalar devam ediyor.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Gıda Kontrol ekipleri, kent genelinde yaptığı çalışmalarla iş yerlerine "Beyaz Bayrak" uygulaması hakkında işletme sahiplerini bilgilendiriyor.

Hijyen, fiziki ve teknik açıdan yaklaşık 50 kriteri uygulaması istenen ve denetimlerin ardından kriterleri yerine getiren firmalar, Beyaz Bayrak almaya hak kazanıyor.

Şu ana kadar kentte 174 iş yerine 3, 2 ve 1 yıldızlı bayraklar verildi.

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Kaynak: AA

Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Diyarbakır'da 'Beyaz Bayrak' uygulaması yaygınlaştırılıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da "Beyaz Bayrak" uygulaması yaygınlaştırılıyor - Son Dakika
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