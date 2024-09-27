Diyarbakır\'da \'Bir hukukçunun meslek notları\' Etkinliği

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Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi Düşünce ve Hareket Kulübünün öncülüğünde 'Bir hukukçunun meslek notları' programı düzenlendi.

Bir otelde düzenlenen etkinliğe Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, Bağlar Kaymakamı İsmail Pendik, Sur Kaymakamı Asım Solak,

Cihannüma Genel Başkanı İstanbul 2. Baro üyesi Av. Rıza Yorulmaz, Av. Siracettin Öztoprak, Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastaneleri Başhekim Yardımcısı Eşref Araç, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Programda konuşan Cihannüma Genel Başkanı İstanbul 2. Baro üyesi Av. Rıza Yorulmaz, "İyi hukukçu her şeyi en iyi bilen hukukçu değildir. Bir hukukçu hukuk alanındaki her konuya hakimiyet sağlamayabilir, sağlamamalı da. Hakimiyet kişinin kendi zevkine göre ilerleyen ve kurulan bir durumdur. Avukatlık mesleğinde acemilik bir defa olur ve o da sadece meslek hayatının başlarında olabilir. Zaman ve durumlar kişiye tecrübe kazandırır" dedi. - DİYARBAKIR