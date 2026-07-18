Diyarbakır'da Çocuklar Sıcaklarda Süs Havuzuna Koştu - Son Dakika
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Diyarbakır'da Çocuklar Sıcaklarda Süs Havuzuna Koştu

18.07.2026 14:11
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40 dereceyi aşan sıcaklarda çocuklar Anzele Parkı'ndaki havuzda serinledi ve eğlendi.

Diyarbakır'da kavurucu sıcaklar nedeniyle çocuklar, aileleriyle birlikte soluğu süs havuzunda aldı.

Kentte, sıcaklığın 40 dereceyi aşmasını fırsat bilen çocuklar, merkez Sur ilçesinde hem serinlemek hem de eğlenceli zaman geçirmek için Anzele Parkı'ndaki havuza girdi. Bazı çocukların tehlikeli olmasına rağmen suya atladığı görülürken, havuzdan çıkan çocuklar beton zemine uzanıp, güneşlendi. Çocuklarına eşlik eden ailelerin ise ayaklarını buz gibi suya koyup serinlemeye çalıştığı görüldü. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Diyarbakır'da Çocuklar Sıcaklarda Süs Havuzuna Koştu - Son Dakika

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