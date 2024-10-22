Diyarbakır'da Deri Mont Ustaları, Kış Sezonunda Çöpe Gideni Kurtarıyor - Son Dakika
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Diyarbakır'da Deri Mont Ustaları, Kış Sezonunda Çöpe Gideni Kurtarıyor

Diyarbakır\'da Deri Mont Ustaları, Kış Sezonunda Çöpe Gideni Kurtarıyor

Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki deri mont tamir ustaları, soğuk havalarla birlikte yıpranan kışlık giysileri onarıp yeniden kullanılabilir hale getiriyor. Ustalıkla yapılan tamiratlar ortalama 1000 lira masrafla, müşterilerin 10 bin liralık montlarını çöpe atmaktan kurtarıyor.

22.10.2024 15:51  Güncelleme: 15:57
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Diyarbakır'da deri mont tamir ustaları, soğuk havaların başlamasıyla müşterilerin çöpe atacağı binlerce liralık deri mont, kaban, yelek gibi kışlıkları ortalama 1000 lira masrafla onarıp, uzun yıllar tekrar kullanılmasını sağlıyor.

Merkez Sur ilçesinde deri mont tamirinin son iki ustası Abdurrahman Güneş ile Mehmet Çetin, yaklaşık 40 yıldır bu işi yaparak mesleğin varlığını sürdürüyor.

Soğuk havalarla birlikte vatandaşlar, yıpranma nedeniyle çöpe atılacak binlerce lira değerindeki deri mont, ceket, kaban ve yelek gibi ürünleri bu ustalara getiriyor. Ürünler, ortalama 1000 liralık masraf çıkacak şekilde gerekli tadilat yapıldıktan sonra uzun yıllar yeni mont alınmadan kullanılıyor.

Deri ustası Abdurrahman Güneş (53), ilkokul bitirdikten sonra bu işe başladığını ve 40 yılı geçtiğini söyledi. Diyarbakır'da kendisi gibi bir arkadaşının olduğunu ve başka kimse olmadığını belirterek, deri işinin ustalık isteyen bir iş olduğunu söyledi.

"Adam 10 bin liralık mont alıyor, onu bozmanın da bir anlamı yok" diyen Güneş, " Yıllar önce belediye başkanın da, geçmiş dönemde vali beyinde montunu yapmışız. Kaymakamı da geliyor, hamalı da. Burada herkesin işini görmekten mükellefiz. Havalar soğumaya başladı, bakım isteyen montlar var. Millet yavaş yavaş getiriyor. Yelek ve ceket var. Bir deri mont 10 bin liranın altında yok. Adamın 10 bin liralık montunu 300-400 liraya kurtarıyoruz" dedi.

Güneş, şöyle konuştu:

"İzleyicilere şunu söylemek istiyorum, ellerinden gelinceye kadar montlarını boyamamaya çalışsınlar. Çünkü boyanın içinde kimyasal maddeler var; özelikle cila kısmında. O, derinin ömrünü kısaltıyor. Hamalı gösterdiğim ilgiyi valiye de gösteriyorum, valiye gösterdiğim ilgiyi hamala da gösteriyorum. Esnaflığın gereği budur."

Müşteri İbrahim Kılıç, havanın soğumasıyla beraber artık kışlıkları çıkartmaya başladıklarını ifade etti. Kılıç, "Deri mont makinaya atıldığı için çekme olmuş. Ustamıza getirdik. Bir mont şu an 10 bin lira civarında. Ustamıza getirerek 300-400 lira ile bu işin içinden çıkacağımızı umuyoruz" diye konuştu.

Deri ustası Mehmet Çetin ise, kışın vatandaşın kabanını, yelek, deri ceket, deri ürünlerinin getirip tadilatını, boyamasını yaptıklarını kaydetti.

40 yıldır bu işi yaptığını aktaran Çetin, "Bu soğuklarla beraber sezon açıldı. 10 gün sonra gelsen seninle röportajı fırsatı bile bulamam. Yoğun oluyoruz, gece 24.00-01.00'e kadar çalışıyoruz. Talep çok, il dışından da gelen var. Belli başlı markalarla çalışıyoruz, onların işlerini yapıyoruz. Çöp olacak montun boyasını, onarımını 1000 liraya tertemiz yapıp teslim ediyoruz. Yine 5-10 yıl giyiliyor. Zamanla yine bakım yapacağız, 10 yıl rahat giyer. Bir montu 20 yıl giyeni gördüm. Tadilatını yapmış. Deri, bakımı yapıldıkça kendini yeniliyor" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Çevre, Yerel, Yaşam, Sur, Son Dakika

Son Dakika Yerel Diyarbakır'da Deri Mont Ustaları, Kış Sezonunda Çöpe Gideni Kurtarıyor - Son Dakika

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