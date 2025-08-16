Diyarbakır\'da Eğitim İçin Yenileme Çalışmaları

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Serra Bucak, yeni eğitim ve öğretim yılı öncesi tadilat ve yenileme çalışmaları devam eden etüt merkezleri, kütüphane ve kültürel alanları yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde öğrencilerin daha verimli ders çalışabilecekleri alanlar oluşturmak ve kültürel mekanları güçlendirmek amacıyla yürüttüğü çalışmaları sürdürüyor. Başkan Bucak, Sur ilçesinde tadilatı devam eden 5 katlı etüt merkezi ile Sümerpark Ortak Yaşam Alanı'nda bulunan mekanları ve Mehmet Uzun Kent Kütüphanesi'ni yerinde inceledi.

Sur ilçesinde öğrencilere hizmet verecek şekilde planlanan 5 katlı etüt merkezi; kütüphane, ders çalışma alanları, bireysel ve grup etüt salonlarıyla donatılıyor. Tadilat çalışmaları kapsamında, ekli kat planlarına göre düzenleme yapılıyor. Su yalıtım, seramik, boya-sıva, tavan, kapı-pencere doğrama ile elektrik ve mekanik imalatları tamamlanarak binanın, yeni eğitim ve öğretim yılına yetiştirilmesi planlanıyor.

Bu kapsamda etüt merkezinde bulunan zemin kat, işlevselliği artıran modern bir iç tasarım ve aydınlatma düzeniyle öğrencilerin motivasyonunu destekleyecek şekilde düzenlenecek. Teras kat ise mutfak ve açık teras bölümüyle, özellikle bahar ve yaz aylarında öğrencilerin dinlenebileceği bir alan olarak kullanılacak. Yangın güvenliği açısından koridorlar, kapılar ve yangın merdivenleri yenilenerek mevzuata uygun hale getirilecek; tüm elektrik ve mekanik altyapı baştan sona yenilenecek.

Bucak, Sur'daki etüt merkezini inceledikten sonra Sümerpark'ta bulunan Mehmet Uzun Kent Kütüphanesi ile Ortak Yaşam Alanı'nda yer alan tiyatro salonlarını ve çalışma alanlarını da ziyaret etti. Burada devam eden bakım ve yenileme çalışmalarıyla, mekanın öğrencilerin ve kent sakinlerinin, daha konforlu bir ortamda kitap okuyabilecekleri; ders çalışabilecekleri ve kültürel etkinliklere katılabilecekleri şekilde dizayn edilmesi hedefleniyor.

Çalışmaların hızla tamamlanarak yeni eğitim-öğretim yılına yetiştirilmesini isteyen Başkan Bucak, gençlerin derslerine daha iyi odaklanabilecekleri, güvenli, modern ve erişilebilir alanlar oluşturulmasını ve sosyal gelişimlerine katkı sunulması gerektiğine dikkat çekti. - DİYARBAKIR