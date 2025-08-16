Diyarbakır'da Eğitim İçin Yenileme Çalışmaları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Diyarbakır'da Eğitim İçin Yenileme Çalışmaları

Diyarbakır\'da Eğitim İçin Yenileme Çalışmaları
16.08.2025 11:55  Güncelleme: 11:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Serra Bucak, yeni eğitim-öğretim yılı öncesi etüt merkezleri, kütüphane ve kültürel alanlarda yapılan tadilatları inceleyerek, öğrencilere daha iyi hizmet verecek modern alanların oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Serra Bucak, yeni eğitim ve öğretim yılı öncesi tadilat ve yenileme çalışmaları devam eden etüt merkezleri, kütüphane ve kültürel alanları yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde öğrencilerin daha verimli ders çalışabilecekleri alanlar oluşturmak ve kültürel mekanları güçlendirmek amacıyla yürüttüğü çalışmaları sürdürüyor. Başkan Bucak, Sur ilçesinde tadilatı devam eden 5 katlı etüt merkezi ile Sümerpark Ortak Yaşam Alanı'nda bulunan mekanları ve Mehmet Uzun Kent Kütüphanesi'ni yerinde inceledi.

Sur ilçesinde öğrencilere hizmet verecek şekilde planlanan 5 katlı etüt merkezi; kütüphane, ders çalışma alanları, bireysel ve grup etüt salonlarıyla donatılıyor. Tadilat çalışmaları kapsamında, ekli kat planlarına göre düzenleme yapılıyor. Su yalıtım, seramik, boya-sıva, tavan, kapı-pencere doğrama ile elektrik ve mekanik imalatları tamamlanarak binanın, yeni eğitim ve öğretim yılına yetiştirilmesi planlanıyor.

Bu kapsamda etüt merkezinde bulunan zemin kat, işlevselliği artıran modern bir iç tasarım ve aydınlatma düzeniyle öğrencilerin motivasyonunu destekleyecek şekilde düzenlenecek. Teras kat ise mutfak ve açık teras bölümüyle, özellikle bahar ve yaz aylarında öğrencilerin dinlenebileceği bir alan olarak kullanılacak. Yangın güvenliği açısından koridorlar, kapılar ve yangın merdivenleri yenilenerek mevzuata uygun hale getirilecek; tüm elektrik ve mekanik altyapı baştan sona yenilenecek.

Bucak, Sur'daki etüt merkezini inceledikten sonra Sümerpark'ta bulunan Mehmet Uzun Kent Kütüphanesi ile Ortak Yaşam Alanı'nda yer alan tiyatro salonlarını ve çalışma alanlarını da ziyaret etti. Burada devam eden bakım ve yenileme çalışmalarıyla, mekanın öğrencilerin ve kent sakinlerinin, daha konforlu bir ortamda kitap okuyabilecekleri; ders çalışabilecekleri ve kültürel etkinliklere katılabilecekleri şekilde dizayn edilmesi hedefleniyor.

Çalışmaların hızla tamamlanarak yeni eğitim-öğretim yılına yetiştirilmesini isteyen Başkan Bucak, gençlerin derslerine daha iyi odaklanabilecekleri, güvenli, modern ve erişilebilir alanlar oluşturulmasını ve sosyal gelişimlerine katkı sunulması gerektiğine dikkat çekti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Son Dakika

Son Dakika Yerel Diyarbakır'da Eğitim İçin Yenileme Çalışmaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi
Canı çektiği için ağaçtan şeftali alan vatandaş, çiftçiye para ve not bıraktı Canı çektiği için ağaçtan şeftali alan vatandaş, çiftçiye para ve not bıraktı
Yeraltı dünyasının tanınan ismi Selahattin Yılmaz ve 12 adamı yakalandı Yeraltı dünyasının tanınan ismi Selahattin Yılmaz ve 12 adamı yakalandı
2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı 70 defa ameliyat oldu 2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 defa ameliyat oldu
Heyecanlandıran keşif Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu Heyecanlandıran keşif! Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu
Özge Özpirinçci’nin bazı reklam tekliflerini reddetme nedeni ortaya çıktı Özge Özpirinçci'nin bazı reklam tekliflerini reddetme nedeni ortaya çıktı
Mali darboğazı aşamayan sektör devi iflas etti, alacaklılar sıraya girdi Mali darboğazı aşamayan sektör devi iflas etti, alacaklılar sıraya girdi
Balıkesir’de 4 Büyüklüğünde Deprem Balıkesir'de 4 Büyüklüğünde Deprem
Kuraklık nedeniyle su seviyesinin düştüğü barajda eski yerleşim yeri ortaya çıktı Kuraklık nedeniyle su seviyesinin düştüğü barajda eski yerleşim yeri ortaya çıktı
Gözlerden kaçan detay Özlem Çerçioğlu, AK Parti’ye bir ilki yaşattı Gözlerden kaçan detay! Özlem Çerçioğlu, AK Parti'ye bir ilki yaşattı
İsrail’de gündem olan anket: Türkiye açık ara birinci oldu İsrail'de gündem olan anket: Türkiye açık ara birinci oldu

11:32
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Şap büyük oranda baskılandı, 8 ilde hayvan pazarları açılacak
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Şap büyük oranda baskılandı, 8 ilde hayvan pazarları açılacak
10:41
Kamuda toplu sözleşme görüşmeleri tıkandı, memurlar pazartesi iş bırakacak
Kamuda toplu sözleşme görüşmeleri tıkandı, memurlar pazartesi iş bırakacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2025 11:57:28. #7.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Eğitim İçin Yenileme Çalışmaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.