Diyarbakır\'da Engelli Ve Yaşlılara Medikal Malzeme Desteği

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kayapınar'da ihtiyaç sahibi vatandaşa motorlu hasta yatağı, Yenişehir ilçesinde ise engelli vatandaşa akülü tekerlekli sandalye desteği sağladı.

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Engelliler Şube Müdürlüğünce yürütülen "Medikal Malzeme Desteği Projesi" ile son 10 ayda 357 vatandaşa medikal malzeme desteği sağlandı. Proje kapsamında Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na ALO 153 aracılığıyla ulaşan engelli ve yaşlı vatandaşlara talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda uzman ekipler tarafından yapılan sosyal inceleme neticesinde medikal malzemesi desteği sunuluyor.

Son 10 ayda talepler doğrultusunda 25 akülü tekerlekli sandalye, 108 manuel tekerlekli sandalye, 14 manuel tekerlekli çocuk sandalyesi, 38 hasta yatağı, 160 beyaz baston, 12 koltuk değneği desteği sağlandı. - DİYARBAKIR