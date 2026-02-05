Ezan sesi mahalleliye ulaşmayınca belediye binasına hoparlör konuldu

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde vatandaşların ezan sesinin mahalleye ulaşmadığı şikayeti üzerine belediye binasına hoparlörler yerleştirildi.
İlçedeki Tepe Mahallesi sakinlerinin sık sık "Ezan sesi duyulmuyor" şikayeti üzerine Çermik İlçe Müftülüğü harekete geçti. Çermik Belediyesi ile yapılan görüşmeler neticesinde belediye binasının çatısına dört adet hoparlör konularak sorun giderildi. Sorunun çözülmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri, ezan sesinin bu şekilde ilçenin tamamına ulaştığını belirterek, vesile olanlara teşekkür ettiler. - DİYARBAKIR
