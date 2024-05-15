Diyarbakır'da Filistin temalı Görsel Sanatlar Sergisi açıldı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Filistin temalı Görsel Sanatlar Sergisi açıldı

Diyarbakır\'da Filistin temalı Görsel Sanatlar Sergisi açıldı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, Filistin temalı 'Görsel Sanatlar Sergisi' açıldı. Sergiye Kaymakam Vahit Yılmaz, Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu ve çok sayıda davetli katıldı.

15.05.2024 11:36  Güncelleme: 11:38
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Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, Filistin temalı 'Görsel Sanatlar Sergisi' açıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonunda Güney Ortaokulunda, açılan Filistin temalı 'Dünden Bugüne Güneyin Çocukları Resim Sergisine' Kaymakam Vahit Yılmaz, Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı. Güney Ortaokulu Resim Öğretmeni Nurcan Yıldızhan Yıldırım, "Buradaki çalışmalar ile, Filistin'deki katliamı, oradaki çocukları, bombaların arasında bile olsa çocuğun eğitim hakkını anlattık. Temennimiz, hür ve özgür bir dünyada çocukların mutlu ve huzurlu olduğu, eğitim hakkının elinden alınmadığı her insan gibi yaşayabilecekleri bir dünyada olmalarıdır" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Diyarbakır'da Filistin temalı Görsel Sanatlar Sergisi açıldı - Son Dakika

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