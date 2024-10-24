Diyarbakır'da Gıda Denetimleri: 150 Kilogram Bozuk Cevize El Konuldu - Son Dakika
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Diyarbakır'da Gıda Denetimleri: 150 Kilogram Bozuk Cevize El Konuldu

Diyarbakır\'da Gıda Denetimleri: 150 Kilogram Bozuk Cevize El Konuldu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gıda Koordinasyonu, bir pastanede yapılan denetimde 150 kilogram küflü cevize el koydu. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, sağlıksız gıdaların önüne geçmek için denetimlerine devam edecek.

24.10.2024 14:27  Güncelleme: 14:29
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde denetimler yapan Gıda Koordinasyonu, bir pastane imalatında tatlı yapımında kullanılacak 150 kilogram bozuk cevize el koydu.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı Gıda Denetim ekipleri, restoran, kafe, lokanta, pastane, imalathane gibi halk sağlığını doğrudan ilgilendiren yerlerde gıda denetimlerine devam ediyor. Bu kapsamda Gıda Koordinasyonunca Bağlar ilçesinde bir pastane imalatında küflenmiş ceviz içi yakalandı. Ekipler yaptığı kontrolde kullanılmak üzere hazır bulundurulan 150 kilogram ceviz içini imha etti. Denetimde işletmeye yasal işlemler uygulandı, gerekli uyarılar yapıldı.

"Bu kentte halkımıza sağlıksız gıda yedirmemeye kararlıyız"

Konuya ilişkin bilgi veren Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Vahap Saçaklı, Gıda Koordinasyon ekiplerinin okul kantinleri, yerel ve ulusal marketlerden sonra pastanelere yöneldiğini belirterek, "Bu kapsamda bu tatlı imalathanesinde kullanıma hazır 150 kilogram küflü ceviz içine el konarak cezai işlem uygulandı. Gıda Koordinasyonu olarak 17 ilçede denetimlerimiz tüm hızıyla devam edecek. Halkın güvenliği için ne gerekiyorsa yapacağız. Bu kentte halkımıza sağlıksız gıda yedirmemeye kararlıyız. Bunun için her türlü tedbiri alıyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Diyarbakır'da Gıda Denetimleri: 150 Kilogram Bozuk Cevize El Konuldu - Son Dakika

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