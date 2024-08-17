Diyarbakır'da 'Hayat Namazla Güzeldir' etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Diyarbakır'da 'Hayat Namazla Güzeldir' etkinliği düzenlendi

Diyarbakır\'da \'Hayat Namazla Güzeldir\' etkinliği düzenlendi

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde Kur'an Nesli Platformu tarafından düzenlenen 'Hayat Namazla Güzeldir' etkinliği, yürüyüş, konuşmalar, ilahiler ve oratoryo gösterisiyle gerçekleştirildi. Etkinliğe yaklaşık 200 kişi katıldı ve İsrail ürünlerinin boykot edilmesi gerektiği vurgulandı.

17.08.2024 11:49
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Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde 'Hayat Namazla Güzeldir' etkinliği düzenlendi.

Kur'an Nesli Platformu Dicle Temsilciliği tarafından düzenlenen etkinlik, ilçe merkezindeki Çeşmebaşı meydanından 15 Temmuz Şehitler Parkı'na kadar yapılan yürüyüş ile başladı. Yürüyüşte tekbirler getirildi. 'Hayat Namazla Güzeldir' etkinliğine yaşları 10 ile 18 arası değişen yaklaşık 200 kişi, Peygamber Sevdalıları Platformu Dicle temsilcileri ve Kur'an Nesli Platformunun gönüllü üyesi birçok vatandaş katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda Kur'an Nesli Platformu Dicle Temsilcisi Nazım Şimşek, etkinliğin anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Şimşek, konuşmasında namazın önemine değindi. Yeni namaza geçen birçok çocuğun katıldığı etkinlikte yapılan konuşmanın ardından ilahiler, şiirler okunup oratoryo gösterisi yapıldı.

Etkinlikte, cemaatle 2 rekat şükür namazı kılındıktan sonra meyve suyu ve kek ikramında bulunuldu. Etkinlikte ayrıca İsrail ürünlerinin boykot edilmesi gerektiğine dikkat çekildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

İsrail, Dicle, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Diyarbakır'da 'Hayat Namazla Güzeldir' etkinliği düzenlendi - Son Dakika

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