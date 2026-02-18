Diyarbakır'da İlk Teravih Namazı Coşkuyla Kılındı - Son Dakika
Diyarbakır'da İlk Teravih Namazı Coşkuyla Kılındı

18.02.2026 21:07
Diyarbakır'da Ramazan'ın ilk teravih namazı yoğun katılımla camilerde eda edildi.

Diyarbakır'da Ramazan ayının ilk teravih namazı, halkın yoğun katılımıyla birçok camide eda edildi.

Diyarbakır'da on bir ayın sultanı Ramazan ayının ilk teravih namazı bugün kılındı. Diyarbakırlılar, rahmet ve bereket ayı olan Ramazan'ın ilk teravihini kılmak için camii ve mescitlere akın etti. İslam aleminin 5'inci Harem-i Şerifi olarak kabul edilen Sur ilçesindeki Ulu Cami'ye gelen vatandaşlar, teravih namazını cemaatle kıldı. Teravih namazı öncesi vaaz veren İl Müftüsü Celal Büyük, Ramazan ayında kalp kırmanın ve küslüğün önemine değindi.

İlk teravih namazını Ulu Camide kılmak isteyen vatandaşlardan Bayram Kaçar, ilk teravih olduğunu dile getirerek, "Ramazan ayı on bir ayın sultanıdır. Mükemmel bir aydır. Kim bu ay hayır işleri yaparsa çok daha sevaba geçer. Bir günü bin güne bedeldir. Çok heyecanlıyım. Huzurevleri semtinden buraya kadar geldim" dedi.

Torunu ile birlikte camiye gelen vatandaşlardan Nurettin Alaz ise, "Allah herkesin namazını kabul etsin. Allah bu gençlere de, çocuklarımıza da nasip etsin" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Diyarbakır, Kültür, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

