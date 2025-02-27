Diyarbakır'da Iris Fotoğrafçılığı Sanata Dönüşüyor - Son Dakika
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Diyarbakır'da Iris Fotoğrafçılığı Sanata Dönüşüyor

Diyarbakır\'da Iris Fotoğrafçılığı Sanata Dönüşüyor

Cengiz Kudat, iris fotoğrafçılığı ile insanların gözlerini sanata dönüştürüyor ve hatıralar oluşturuyor.

27.02.2025 11:00
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Diyarbakır'da ilgi ören "iris" fotoğrafçılığıyla insanların gözleri sanata dönüştürülüyor.

Merkez Sur ilçesindeki stüdyosunda iris fotoğrafçılığı yapan Cengiz Kudat, gözlerinin fotoğrafını çektirmek isteyen insanlara hatıralar ortaya çıkartıyor. Kudat'ın çektiği göz fotoğrafları sanata dönüştürülerek, tablo, saat, kolye ve bileklik gibi aksesuar çeşitlerinde tercih ediliyor. Kudat, iris fotoğrafçılığının genelde metropol şehirlerde olduğunu ve Diyarbakır'da kendilerinin bu alanda öncü olduğunu belirterek, "Gözün içini çekiyoruz. Özel lensler, makineler ve ışıklar kullanıyoruz. Gözü çekiyoruz ve üzerinde tasarımları, düzeltmeleri yapıp çerçeve, tablo, saat, kolye, bileklik gibi aksesuarlarda son haline getirip insanlar sevdiklerine armağan ediyor" dedi.

Sağlık açısından korkular olduğunu ancak bu konuda endişe duyulmaması gerektiğini söyleyen Kudat, "Genelde kafada soru işaretleri var. Göze zarar gelir mi diye. Biz ona uygun ışıklar kullandığımız için kesinlikle göze zarar vermiyor. Çocukları da çekiyoruz, hayvanları da çekiyoruz, insanları da çekiyoruz. Çocuklar rahat durmadığı için genelde 5 yaş ve üzerinde çekimler yapıyoruz. Diyarbakır'da bir ilk olduğu için insanlar çok merak ediyor. Şu anda yoğun bir talep var" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Diyarbakır'da Iris Fotoğrafçılığı Sanata Dönüşüyor - Son Dakika

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