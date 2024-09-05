Diyarbakır\'da İş Yerlerine Beyaz Bayrak Denetimi

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 'Beyaz Bayrak' verilen iş yerlerinin kriterleri yerine getirip getirmediğine yönelik denetim yaptı.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Gıda Kontrol ekipleri, kent genelinde yaptığı denetimlerde gerekli şartları taşıyan işletmelere 3, 2 veya 1 yıldızlı 'Beyaz Bayrak' veriyor. Mevcut denetimlerden farklı olarak tüketicileri de içine alan, iş yerlerinde kalite ve gıda güvenliğini sağlayan Beyaz Bayrak uygulamasında, 50'nin üzerinde teknik, hijyenik ve fiziki kriter bulunuyor. Ekipler, il genelinde iş yerlerine önce bilgilendirme yapıyor daha sonra da denetimler gerçekleştiriyor. Denetimlerde; aydınlatmadan temizliğe, teknik ekipmandan personel kıyafetine, servis kalitesinden çevre temizliğine kadar geniş bir yelpazede incelemeler yapılıyor.

Sayının 300'e çıkarılması hedefleniyor

Beyaz Bayrak almaya hak kazanan iş yerlerine büyükşehir belediyesi ekiplerince "Bu iş yeri düzenli olarak Büyükşehir Belediyesi Gıda Denetim ekiplerimiz tarafından denetlenmektedir. Hijyenik ve sağlıklı bir ortam için Beyaz Bayrak asılı iş yerlerini tercih edebilirsiniz" yazıları asılıyor.

Kentte şu ana kadar 200'den fazla işletmeye Beyaz Bayrak verildi, sayının 300'e çıkarılması hedefleniyor.

"Beyaz Bayrak bir kalite belgesidir"

Beyaz Bayrak denetimlerine katılan Sağlık İşleri Daire Başkanı Vahap Saçaklı, Beyaz Bayrak verilen işletmeleri rutin olarak denetlediklerini belirtti. Beyaz Bayrak uygulamasında kriterleri Türk Gıda Kodeksini referans alarak belirlediklerini aktaran Saçaklı, sürekli yaptıkları denetimlerde teknik, hijyenik ve fiziki şartlarında gerileme görecekleri işletmelerin beyaz bayraklarının geri alınacağını ifade etti. Saçaklı, "Beyaz Bayrak projesi ilimizde bulunan ve gıda alanında faaliyet gösteren işletmelere yönelik hazırlanmış bir kalite belgesidir. Herhangi bir işletmenin Beyaz Bayrak'a sahip olması o işletmenin teknik, hijyenik ve fiziki yönden standartları karşıladığını; üretim ve kalite anlamında üst düzeyde olduğunu gösterir. Şu an Diyarbakır'da 200'ü aşkın işletmemiz Beyaz Bayrak sahibidir. Yaptığımız denetimler sonrası Beyaz Bayrak almayı hak eden işletmeleri rutin olarak 6 ayda bir denetliyoruz. Tekrar eden bu denetimlerde eksiği olan işletmelere süre verip eksikliklerini tamamlamalarını istiyoruz" dedi. - DİYARBAKIR