Diyarbakır\'da İşitme Engellilere Titreşimli Dijital Bebek Telsizi Desteği

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, işitme engelli ailelere, bebek ağladığında ya da uyandığında sese duyarlı ve titreşimli sistemle ebeveynleri haberdar eden Titreşimli Dijital Bebek Telsizi desteği sağladı.

İşitme engellilerin yaşamlarını daha erişilebilir kılmak amacıyla yeni bir adım atan Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, işitme engelli ailelerin 0-3 yaş arası çocuklarıyla güvenli bir iletişim kurabilmeleri için "Titreşimli Dijital Bebek Telsizi Projesi"ni yaşama geçirdi.

Söz konusu proje ile işitme engelli ailelerin, 0-3 yaş arası bebekleriyle güvenli ve sağlıklı iletişim kurmaları hedefleniyor. Cihaz sayesinde bebek ağladığında ya da uyandığında, sese duyarlı ve titreşimli sistemle ebeveynler haberdar olabilecek, böylece bebeklerin ihtiyaçlarına zamanında müdahale edilebilecek.

Projeyle, işitme engelli yurttaşların çocuklarıyla titreşimli sinyaller aracılığıyla güvenli bir bağ kurmaları ve günlük yaşamda karşılaştıkları iletişim engellerinin azaltılması amaçlanıyor.

Ekipler, telsiz cihazlarını 7 aileye teslim ederken, işaret diliyle detaylı kullanım bilgisi de verdi. Proje uygulamasından memnuniyet duyan aileler, başta Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı olmak üzere projede emeği geçen herkese teşekkür etti. - DİYARBAKIR