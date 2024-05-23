Diyarbakır'da Kadın Tekstil Çalışanlarına Meme ve Kadın Kanserlerinde Erken Teşhis Semineri - Son Dakika
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Diyarbakır'da Kadın Tekstil Çalışanlarına Meme ve Kadın Kanserlerinde Erken Teşhis Semineri

Diyarbakır\'da Kadın Tekstil Çalışanlarına Meme ve Kadın Kanserlerinde Erken Teşhis Semineri

Diyarbakır'da bir tekstil firmasında çalışan 80 kadına Memorial Hastanesi tarafından 'Meme ve Kadın Kanserlerinde Erken Teşhisin Önemi' konulu bir seminer verildi. Seminerde Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Şiyar Ekinci ve Kadın Doğum Uzmanı Op. Dr. Gamze Akın Evsen, katılımcılara bilgilendirmelerde bulundu. Seminer sonunda ise katılımcıların soruları yanıtlandı.

23.05.2024 12:56
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Diyarbakır'da, Memorial Hastanesi tarafından kadın tekstil çalışanlarına "Meme ve Kadın Kanserlerinde Erken Teşhisin Önemi" hakkında seminer verildi.

Bir tekstil firmasında 80 kadın çalışana Memorial Diyarbakır Hastanesi Kanser Merkezi'nden Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Şiyar Ekinci, 'Meme Kanserinde Erken Teşhisin Önemi' ve Kadın Doğum Uzmanı Op. Dr. Gamze Akın Evsen ise, 'Kadın Kanserlerinde Erken Teşhisin Önemi' konu başlıklarında bilgilendirmelerde bulundu. Seminerin sonunda katılımcılardan gelen sorular yanıtlandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Diyarbakır'da Kadın Tekstil Çalışanlarına Meme ve Kadın Kanserlerinde Erken Teşhis Semineri - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da Kadın Tekstil Çalışanlarına Meme ve Kadın Kanserlerinde Erken Teşhis Semineri - Son Dakika
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