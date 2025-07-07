Diyarbakır'da Kadınlar İçin Ücretsiz Yüzme Eğitimi Başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Diyarbakır'da Kadınlar İçin Ücretsiz Yüzme Eğitimi Başlatıldı

Diyarbakır\'da Kadınlar İçin Ücretsiz Yüzme Eğitimi Başlatıldı
07.07.2025 13:58  Güncelleme: 14:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kadınların spora erişimini artırmak amacıyla Sosyal Yaşam Parkı'nda yüzme eğitimi programı başlattı. Eğitimler, kadınların sosyal hayata katılımını teşvik ederken, yüzme teknikleri öğrenmeleri için de fırsat sunuyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kadınların spora erişimini artırmak amacıyla yüzme eğitimi başlattı.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, istihdama katkı sunmak amacıyla kadınlara yönelik meslek edindirme kurslarının yanı sıra sosyal aktiviteler ile de hizmet veriyor. Daire Başkanlığı, Yenişehir ilçesindeki Sosyal Yaşam Parkı ve Mesire Alanı'nda bulunan havuzda, kadınların yüzme öğrenmesi için ücretsiz eğitim başlattı. Temel yüzme tekniklerinin yanı sıra suyla güvenli temas ve fiziksel güçlenmeyi hedefleyen eğitim, kadınlara hem özgüven kazandırıyor hem de sosyal hayata daha aktif katılımlarını sağlıyor. Haftada 2 gün olmak üzere bir ay süren yüzme eğitiminde kadınların kullandığı ekipmanlar ise Kadın Yaşam Merkezleri'ndeki tekstil atölyelerinde üretiliyor.

Havuzdan faydalanmak isteyen kadınlar, Lalabey, Ben ü Sen, Koşuyolu ve Yeniköy Kadın Yaşam Merkezlerine başvurarak kayıt yapabilecekleri belirtildi.

"Bu projeler kadınların sosyal hayata katılımında önemli"

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın yürüttüğü eğitimlerde yüzme antrenörü olarak görev yapan Nur Zelal Baltaş, projenin çok anlamlı ve gurur verici olduğunu vurgulayarak, "Yüzme sadece bir spor değil, aynı zamanda buraya gelen kadınlar için hem fiziksel ve psikolojik olarak kendilerini güçlenmelerini sağlayabilecekleri bir alan. Bu proje geçen yıl başlatıldı. Bu ikinci yıl. Geçen sene buraya gelen kadınların hiç suya girmemiş olmalarına rağmen korkularını yenmeleri, yüzme öğrenmeleri onların sosyal katılımlarını görmek benim için etkileyici oldu ve böyle projelerin devamlılığı çok güzel. Bu havuz alanı sadece spor ve öğrenme amaçlı değil, aynı zamanda kadınların sosyalleştiği, dayanışma kurduğu ve kendilerini sosyal hayata kattıkları bir alan. Kendi mahallelerinde çıkıp buraya gelen kadınların kendi sınırlarını kırıp bende yapabilirim, kendilerine zaman ayırmaları bu projenin en önemli ve etkileyici kazanımıdır. Böyle projelerin daha sık daha uzun süreli ve yaygın olması, kadınların sosyal hayata katılmalarının güzel bir adımı, güzel bir başlangıcıdır" dedi.

"Havuzda teknik dersler veriyoruz"

Kadınların sosyal hayata kazandırılmasının önemine dikkat çeken Zelal Baltaş, "Haftada iki gün toplam sekiz saatlik bir eğitim sonunda kadınların beklentilerini karşılamış oluyoruz. Özellikle suya alışmaları, nefes çalışmaları, serbest ve sırt üstü yüzme gibi genel teknik dersleri veriyoruz. Derslerimiz sadece bunlarla sınırlı kalmıyor, kadınların sosyal hayata kazandırmak bizim için daha önemli. Bu projelerle kadınları daha fazla topluma dahil ediyoruz" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Son Dakika

Son Dakika Yerel Diyarbakır'da Kadınlar İçin Ücretsiz Yüzme Eğitimi Başlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrailli aşırı sağcı Bakan’dan itiraf: İsrail ordusu başarısız oldu İsrailli aşırı sağcı Bakan'dan itiraf: İsrail ordusu başarısız oldu
Meteoroloji uyardı: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın Meteoroloji uyardı: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın
Nefes kesen mücadeleler Kırkpınar’da finalin adı belli Nefes kesen mücadeleler! Kırkpınar'da finalin adı belli
Bursa’da asker eğlencesinde silahlı kavga çıktı Bursa'da asker eğlencesinde silahlı kavga çıktı
Mağarada metan gazından zehirlenen 5 askerimiz şehit oldu Mağarada metan gazından zehirlenen 5 askerimiz şehit oldu
Aydın’da orman yangını çıktı Aydın'da orman yangını çıktı
Şehit annesi Remziye Çetin’in vasiyeti yerine getirildi Şehit annesi Remziye Çetin'in vasiyeti yerine getirildi
Şanlıurfalı ev hanımı, çöpe atılan yünleri toplayıp atölye kurdu Şanlıurfalı ev hanımı, çöpe atılan yünleri toplayıp atölye kurdu
Türkiye’ye şehit ateşi düştü Siyasilerden peş peşe başsağlığı mesajları Türkiye'ye şehit ateşi düştü! Siyasilerden peş peşe başsağlığı mesajları
Kırkpınar’da Başpehlivan Orhan Okulu oldu Kırkpınar'da Başpehlivan Orhan Okulu oldu
Çorum FK’dan 6 bomba transfer birden Çorum FK'dan 6 bomba transfer birden

13:51
Kırkpınar’da karşılaşan Ağıralioğlu ve İnce güreşe tutuştu
Kırkpınar'da karşılaşan Ağıralioğlu ve İnce güreşe tutuştu
13:41
Şehit 12 askerimizin kimlikleri belli oldu
Şehit 12 askerimizin kimlikleri belli oldu
13:27
3 yıldır naaşı bulunamayan Şehit Üsteğmen Melih Bozkurt’un WhatsApp mesajı yürekleri burktu
3 yıldır naaşı bulunamayan Şehit Üsteğmen Melih Bozkurt'un WhatsApp mesajı yürekleri burktu
12:20
İlk kez hakim karşısına çıkan Ayşe Barım’dan gözyaşları içinde savunma: Her tarafım mosmor
İlk kez hakim karşısına çıkan Ayşe Barım'dan gözyaşları içinde savunma: Her tarafım mosmor
11:18
Otel sahibi duruşmada aylık gelirini açıkladı, salon ayağa kalktı
Otel sahibi duruşmada aylık gelirini açıkladı, salon ayağa kalktı
21:48
Kızıldeniz’de Yunan yük gemisi silahlı saldırı sonucu battı
Kızıldeniz'de Yunan yük gemisi silahlı saldırı sonucu battı
21:15
Fenerbahçe, Al Nassr’ın Yıldızı Jhon Duran’ı resmen duyurdu
Fenerbahçe, Al Nassr'ın Yıldızı Jhon Duran'ı resmen duyurdu
20:52
Elazığ Sivrice’de 3.6 büyüklüğünde deprem
Elazığ Sivrice'de 3.6 büyüklüğünde deprem
20:06
DEM Parti’den İmralı ziyareti sonrası ilk açıklama
DEM Parti'den İmralı ziyareti sonrası ilk açıklama
19:50
Netanyahu’dan ateşkes sinyali: Trump ile görüşmem ilerleme sağlayabilir
Netanyahu'dan ateşkes sinyali: Trump ile görüşmem ilerleme sağlayabilir
19:43
Gazeteci Timur Soykan serbest bırakıldı
Gazeteci Timur Soykan serbest bırakıldı
19:09
NATO Genel Sekreteri Rutte: Çin, Tayvan’a saldıracak olursa önce küçük ortağı Putin’i arar
NATO Genel Sekreteri Rutte: Çin, Tayvan’a saldıracak olursa önce küçük ortağı Putin’i arar
19:06
Gazeteci Nihat Genç son yolculuğuna uğurlandı
Gazeteci Nihat Genç son yolculuğuna uğurlandı
18:59
Tarihi yarış Formula 1’de bir ilk yaşandı
Tarihi yarış! Formula 1'de bir ilk yaşandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2025 14:01:22. #7.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Kadınlar İçin Ücretsiz Yüzme Eğitimi Başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.