Diyarbakır\'da Kadınlar İçin Ücretsiz Yüzme Eğitimi Başlatıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kadınların spora erişimini artırmak amacıyla yüzme eğitimi başlattı.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, istihdama katkı sunmak amacıyla kadınlara yönelik meslek edindirme kurslarının yanı sıra sosyal aktiviteler ile de hizmet veriyor. Daire Başkanlığı, Yenişehir ilçesindeki Sosyal Yaşam Parkı ve Mesire Alanı'nda bulunan havuzda, kadınların yüzme öğrenmesi için ücretsiz eğitim başlattı. Temel yüzme tekniklerinin yanı sıra suyla güvenli temas ve fiziksel güçlenmeyi hedefleyen eğitim, kadınlara hem özgüven kazandırıyor hem de sosyal hayata daha aktif katılımlarını sağlıyor. Haftada 2 gün olmak üzere bir ay süren yüzme eğitiminde kadınların kullandığı ekipmanlar ise Kadın Yaşam Merkezleri'ndeki tekstil atölyelerinde üretiliyor.

Havuzdan faydalanmak isteyen kadınlar, Lalabey, Ben ü Sen, Koşuyolu ve Yeniköy Kadın Yaşam Merkezlerine başvurarak kayıt yapabilecekleri belirtildi.

"Bu projeler kadınların sosyal hayata katılımında önemli"

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın yürüttüğü eğitimlerde yüzme antrenörü olarak görev yapan Nur Zelal Baltaş, projenin çok anlamlı ve gurur verici olduğunu vurgulayarak, "Yüzme sadece bir spor değil, aynı zamanda buraya gelen kadınlar için hem fiziksel ve psikolojik olarak kendilerini güçlenmelerini sağlayabilecekleri bir alan. Bu proje geçen yıl başlatıldı. Bu ikinci yıl. Geçen sene buraya gelen kadınların hiç suya girmemiş olmalarına rağmen korkularını yenmeleri, yüzme öğrenmeleri onların sosyal katılımlarını görmek benim için etkileyici oldu ve böyle projelerin devamlılığı çok güzel. Bu havuz alanı sadece spor ve öğrenme amaçlı değil, aynı zamanda kadınların sosyalleştiği, dayanışma kurduğu ve kendilerini sosyal hayata kattıkları bir alan. Kendi mahallelerinde çıkıp buraya gelen kadınların kendi sınırlarını kırıp bende yapabilirim, kendilerine zaman ayırmaları bu projenin en önemli ve etkileyici kazanımıdır. Böyle projelerin daha sık daha uzun süreli ve yaygın olması, kadınların sosyal hayata katılmalarının güzel bir adımı, güzel bir başlangıcıdır" dedi.

"Havuzda teknik dersler veriyoruz"

Kadınların sosyal hayata kazandırılmasının önemine dikkat çeken Zelal Baltaş, "Haftada iki gün toplam sekiz saatlik bir eğitim sonunda kadınların beklentilerini karşılamış oluyoruz. Özellikle suya alışmaları, nefes çalışmaları, serbest ve sırt üstü yüzme gibi genel teknik dersleri veriyoruz. Derslerimiz sadece bunlarla sınırlı kalmıyor, kadınların sosyal hayata kazandırmak bizim için daha önemli. Bu projelerle kadınları daha fazla topluma dahil ediyoruz" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR