Kadınlar teknik eğitimle meslek sahibi oluyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin, klima-kombi ve petek bakımı ile mobilya kurulumu ve onarımı alanlarında düzenlediği eğitim programını tamamlayan kadınlara katılım belgesi verildi. İki ay süren ilk eğitimden yararlanan kadınların, edindikleri bilgi ve becerilerle sahada mesleki olarak çalışmaya başladığı belirtildi.

Kadın Politikaları Dairesi Başkanlığı ile Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından, kadınların teknik alanlarda güçlenmesi ve bu alanlarda görünürlüklerinin artırılması amacıyla Koşuyolu Kadın Yaşam Merkezinde başlatılan klima-kombi ve petek bakımı ile mobilya kurulumu ve onarımı eğitim programının ikincisi sona erdi. İki ay süren programa 13 kadın katıldı. Eğitim programının tamamlanmasının ardından Koşuyolu Kadın Yaşam Merkezinde düzenlenen törende, kursiyerlere katılım belgeleri eğitmenleri tarafından takdim edildi.

Törende konuşan Koşuyolu Kadın Yaşam Merkezi Koordinatörü Leyla Eleftoz Baran, merkezin yalnızca kurslarla sınırlı bir alan olmadığını vurguladı. Baran, "Bugün kursumuzun son günü ancak bu, bir daha buraya gelmeyeceğiniz anlamına gelmiyor. Burası bir kadın yaşam merkezi. Kursların yanı sıra farklı etkinlik ve eğitimlerimiz de var. Sizleri yeniden burada görmek isteriz" dedi.

"Temel amacımız, atölyeleri yaygınlaştırmak"

Kadın Politikaları Dairesi Başkanlığından Sevda Kayar Görer ise amaçlarının kadınların yaşamın her alanında yer alabilmesi ve dayanışmayla bu alanların genişletilmesi olduğunu ifade etti. Görer, şöyle konuştu:

"Bugün Koşuyolu Kadın Yaşam Merkezinde yaklaşık iki aydır devam eden klima-kombi atölyesinin katılım belgelerini kadınlara takdim ettik. Temmuz ayında 27 kadın bu atölyelere katılmış ve katılım belgelerini almıştı. Bugün ise 13 kadının katılımıyla ikinci atölyemizi tamamladık. Görüş ve öneriler eşliğinde süreci değerlendirdik. Kadınların geri bildirimleri doğrultusunda bir sonraki atölye için planlamalarımıza başladık. Kadın Politikaları Dairesi olarak temel amacımız, atölyeleri yaygınlaştırmak ve gelen dönüşlerle içerikleri daha da zenginleştirmektir."

"Şu an mesleki olarak bu işi yapan kadınlar var"

İlk atölyeden sonra kadınlardan olumlu geri dönüşler aldıklarını belirten Görer, kursların somut sonuçlar ürettiğine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Bu atölyeyi tekrar yapmamızın en önemli gerekçelerinden biri, kadınlardan aldığımız geri dönüşler oldu. Şu an bu atölyelerde edindikleri bilgilerle sahada aktif olarak çalışan, mesleki anlamda bu işi yapan ve ekonomik olarak kendisine katkı sağlayan kadınlar var. İki atölyeye katılan kadınlardan geri bildirimler aldık, değerlendirme anketleri yaptık." - DİYARBAKIR