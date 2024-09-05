Diyarbakır\'da Sağlıklı Yaşam İçin Seminerler Düzenlendi

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Diyarbakır'da kadın ve erkeklere sağlıklı yaşam için seminer verildi. Yoga eğitmeni, günlük 5 dakikalık uygulamalar ile negatif enerjiden kurtulabileceğini söyledi.

Pars Yakın Müdafaa Merkezi, İçişleri Bakanlığı tarafından dört projeye ev sahipliği yapıyor. Merkeze gelenler, sağlıklı yaşam ve zinde kalmak için uygulamalı seminerler alıyor. Günde 5 dakikalık egzersizlerle zinde kalıp negatif enerjiden kurtulmasına dikkat çekiliyor.

Yoga Eğitmeni Dicle Nur Bayar, öğrenciler ile yaptıkları çeşitli bir egzersiz olduğunu, bunu günlük hayatta yaptıkları zaman beden farkındalığı, kalp sağlığı ve güne başlangıçta zinde ve enerjik başlamayı hedeflediklerini söyledi.

Burada yapmış oldukları egzersizlerin birçoğunun da bedeni çalıştırmaya yönelik olduğunu belirten Bayar, "Genel olarak haftada 1 saatlik öneriyoruz. Her güne başlangıçta nefes egzersizleri özelikle 5 dakika yapıldığında zihnin daha iyi çalışmasında, anda kalmasında, konsantre olabilmeye, beden ve zihin sağlığını tam anlamıyla yönetebilmeye yarıyor. Bizim yaptığımız çalışmaların çoğu da hem nefes hem de beden arasındaki uyumu yakalayabilmek" dedi.

"Bedeni çalıştırdığın zaman artık zihin alanında kaldığın için sosyal hayatta, ya da günlük yaşamda etkilendiğin bir olayda onu düşünmüyorsun" diyen Bayar, "Tam anlamıyla kendi bedenin üzerinde çalışıyorsun. Genel olarak 4 ile 70 yaş arası diyebiliriz. Spor yapmanın, bedeni çalıştırmanın, kişinin kendisiyle ilgilenmesinin belli bir yaşı yok, herkes yapabilir" şeklinde konuştu.

Gençlik Derneği Başkanı ve Eğitmen Mücahit Yılmaz, Pars Yakın Müdafaa Merkezinin İçişleri Bakanlığı tarafından dört projeye ev sahipliği yapmış bir merkez olduğunu dile getirdi.

Burada kendini koruma eğitiminin yanı sıra sağlıklı yaşam egzersizleri yapılmakta olduğunu aktaran Yılmaz, "Eğitmenlerimiz kursiyerlerimize sağlıklı bir yaşam, doğru bir egzersiz programı nasıl yapılır onu anlatıp uyguluyor. Sağlıklı yaşam egzersizleri seminerlerimiz devam edecektir" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR