8 bin kadına JINKART dağıtıldı

21.01.2026 10:20  Güncelleme: 10:24
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin JINKART projesi kapsamında, sosyal güvencesi olmayan kadınlara ikinci dönemde 8 bin kart dağıtıldı. Projenin amacı, kadınların ekonomik ve sosyal hayatta daha bağımsız olmalarına destek olmaktır.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin kadınlara yönelik sosyal destek projesi JINKART kapsamında ikinci dönemde 8 bin kadına kart dağıtıldı.

Kadın Politikaları Dairesi Başkanlığının, sosyal güvencesi olmayan kadınların gündelik hayatını kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirdiği JINKART Projesi kapsamında yürütülen çalışmalar sürüyor. Projenin ilk döneminde 7 bin kadına JINKART dağıtılırken, 8 Eylül 2025'te başlayan ve 18 Eylül itibarıyla sona eren ikinci başvuru döneminde ise toplam 50 bin 519 kadın JINKART için başvuruda bulundu. Kadın Politikaları Dairesi Başkanlığı, yapılan başvuruları belirlenen kriterler doğrultusunda incelemeye aldı. Buna göre, üzerine kayıtlı taşınmazı bulunmayan, herhangi bir işte çalışmayan, 18-64 yaş aralığında olan, indirimli ya da ücretsiz ulaşım kartı kullanmayan ve hane geliri düşük olan kadınların başvuruları değerlendirmeye alındı. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından şartları taşıyan 10 bin kadına JINKART verilmesi için çalışma başlatıldı. Kart dağıtımları, Yenişehir ilçesinde bulunan Millet Bahçesindeki JINKART bürosunda gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda şu ana kadar 8 bin kadına kartları teslim edilirken, kalan 2 bin kartın dağıtımı ise devam ediyor.

Merkez ve dış ilçelerde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait otobüslerde geçerli olacak JINKART'a aylık 90 biniş tanımlanacak. Kadınlara ücretsiz ulaşım hakkı sunan kart, aynı zamanda Büyükşehir Belediyesine bağlı sosyal tesislerde yüzde 10 indirim imkanı sağlıyor.

JINKART'ın, kadınların ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda daha görünür, güçlü ve bağımsız bir şekilde yer almasına katkı sunması hedefleniyor. - DİYARBAKIR

