Diyarbakır\'da belediye ve sağlık ekipleri yolu kapalı köydeki yaşlı çifte böyle ulaştı

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde belediye ve sağlık ekipleri, yolu kapalı köydeki yaşlı çiftte ulaşıp sağlık kontrollerini gerçekleştirdi.

Hazro ilçesi kırsal Kavaklıboğaz Mahallesi'ndeki köy yolu yoğun kar yağışıyla ulaşıma kapanmıştı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla bölgeye ekipler yönlendirildi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekibi, kapalı yolu açarak sağlık ekibinin yaşlı çifte ulaşmasını sağladı. Ekipler, karanlıkta olan çiftin sağlık kontrollerini yaptı. Ekiplerin zorlu çalışması cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - DİYARBAKIR