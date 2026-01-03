Diyarbakır'da belediye ve sağlık ekipleri yolu kapalı köydeki yaşlı çifte böyle ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Diyarbakır'da belediye ve sağlık ekipleri yolu kapalı köydeki yaşlı çifte böyle ulaştı

Diyarbakır\'da belediye ve sağlık ekipleri yolu kapalı köydeki yaşlı çifte böyle ulaştı
03.01.2026 22:06  Güncelleme: 22:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle kapalı kalan köy yolunu açan belediye ve sağlık ekipleri, yaşlı bir çifti ziyaret ederek sağlık kontrollerini gerçekleştirdi.

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde belediye ve sağlık ekipleri, yolu kapalı köydeki yaşlı çiftte ulaşıp sağlık kontrollerini gerçekleştirdi.

Hazro ilçesi kırsal Kavaklıboğaz Mahallesi'ndeki köy yolu yoğun kar yağışıyla ulaşıma kapanmıştı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla bölgeye ekipler yönlendirildi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekibi, kapalı yolu açarak sağlık ekibinin yaşlı çifte ulaşmasını sağladı. Ekipler, karanlıkta olan çiftin sağlık kontrollerini yaptı. Ekiplerin zorlu çalışması cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Diyarbakır, Hazro, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Diyarbakır'da belediye ve sağlık ekipleri yolu kapalı köydeki yaşlı çifte böyle ulaştı - Son Dakika

Yollar karla kaplandı, hasta kepçeyle hastaneye ulaştırıldı Yollar karla kaplandı, hasta kepçeyle hastaneye ulaştırıldı
İran’dan Trump’ın tehdidine yanıt: Her türlü saldırıya kapsamlı yanıt vereceğiz İran'dan Trump'ın tehdidine yanıt: Her türlü saldırıya kapsamlı yanıt vereceğiz
İki ilde birden görüldü Gökyüzündeki gizemli parlak cisim merak uyandırdı İki ilde birden görüldü! Gökyüzündeki gizemli parlak cisim merak uyandırdı
SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı Türk askeriyle ilgili çarpıcı iddia SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı! Türk askeriyle ilgili çarpıcı iddia
200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme 200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme
15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor Bakan Göktaş tarih verdi 15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor! Bakan Göktaş tarih verdi

09:41
Konutunu satacaklar dikkat Artık e-Devlet’ten doğrulama gerekecek
Konutunu satacaklar dikkat! Artık e-Devlet'ten doğrulama gerekecek
08:24
Maduro ve eşi yarın federal mahkemede hakim karşısına çıkıyor
Maduro ve eşi yarın federal mahkemede hakim karşısına çıkıyor
07:55
Trump, Venezuela’dan sonra hedefindeki yeni ülkeyi açıkladı
Trump, Venezuela'dan sonra hedefindeki yeni ülkeyi açıkladı
07:06
Isınmak için girdiği araçta cenin pozisyonunda cansız bedeni bulundu
Isınmak için girdiği araçta cenin pozisyonunda cansız bedeni bulundu
07:06
ABD’nin paylaştığı Maduro videosu tartışma yarattı Herkes aynı detaya takıldı
ABD'nin paylaştığı Maduro videosu tartışma yarattı! Herkes aynı detaya takıldı
02:16
İngiltere ve Fransa’dan Suriye’de DEAŞ’a yönelik ortak operasyon
İngiltere ve Fransa'dan Suriye'de DEAŞ'a yönelik ortak operasyon
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2026 10:25:47. #7.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da belediye ve sağlık ekipleri yolu kapalı köydeki yaşlı çifte böyle ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.