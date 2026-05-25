Diyarbakır'da Kurban Bayramı Alışverişi Başladı
Diyarbakır'da Kurban Bayramı Alışverişi Başladı

25.05.2026 09:57
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde Kurban Bayramı alışveriş hareketliliği yoğunlaştı, esnaf hareket bekliyor.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Diyarbakır'ın Sur ilçesi rengarenk görüntülere sahne oldu. Şekerden lokuma, kıyafetten çörek otuna kadar birçok ürün tezgahlardaki yerini alırken çarşı ve kaldırımlarda yoğunluk oluştu. Satıcılar, bayram öncesi alışveriş hareketliliğinin daha da artmasını beklediklerini söyledi.

Kurban Bayramı öncesi Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bayram alışverişi hareketliliği başladı. Cadde ve sokaklar rengarenk ürünlerle dolarken, kaldırımlara kurulan stantlarda vatandaşlara birçok seçenek sunuldu. Şekerler, lokumlar, çörek otları, bayramlık kıyafetler ve çeşitli hediyelik ürünler tezgahlarda yerini aldı. Bayram hazırlıklarını yapmak isteyen vatandaşlar çarşıya akın ederken ilçede yoğunluk oluştu. Esnaf, alışveriş hareketliliğinin başladığını ancak asıl yoğunluğun bayram öncesi yaşanacağını ifade etti.

Esnaf Sedat Derin, bayram yoğunluğunun henüz tam olarak başlamadığını ifade ederek, "Bugünden itibaren bayram yoğunluğu başlayacağını düşünüyoruz. Son gün çok yoğunluk oluyor. Malumunuz biliyorsunuz vatandaşlar son günlerde fiyatların düşmesini bekliyor. Aslında bu şekilde daha güzel oluyor daha kalabalık oluyor. Atmosfer olarak bana eski bayramları hatırlatıyor" dedi.

Yaklaşık 30 yıldır Sur ilçesinde esnaflık yapan Tayfur Birtane ise her bayram yoğun olduklarını vurgulayarak, "Yine halkımız ilgi gösteriyor iyi ki bu bayramlar var. İşler iyidir. Doğu halkı genellikle 6-7 kilo şeker alır. Herkesin bayramı kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Suriçi esnafından Zan Gündüz de şu anlık piyasada biraz durgunluk olduğunu fakat bayram öncesi canlanmasını beklediklerini aktardı. Gündüz, "Vatandaşlarımız maalesef 5-10 TL daha uygun olsun diye son günlere bırakıyor. Son günde bir kerede saldırıyorlar. Hem biz zorlanıyoruz hem de onlar kalabalığa kalıyorlar. Son günlerde herkes şekere, lokuma yoğunlaşıyor" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

