Diyarbakır'da Park Halindeki Araç Yandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Park Halindeki Araç Yandı

Diyarbakır\'da Park Halindeki Araç Yandı

Kayapınar'da park halindeki otomobil alev aldı, itfaiye yangını söndürdü, araç kullanılamaz hale geldi.

05.05.2025 11:19
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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde park halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, merkez Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'nde park halindeki otomobil, henüz bilinmeyen nedenle alev alarak yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Otomobil kullanılamaz hale gelirken o anlar vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Kayapınar, Otomobil, İtfaiye, 3-sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Diyarbakır'da Park Halindeki Araç Yandı - Son Dakika

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