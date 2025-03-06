Diyarbakır'da Ramazan Denetimleri: Zabıta Ekipleri Market ve Fırınları Kontrol Etti - Son Dakika
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Diyarbakır'da Ramazan Denetimleri: Zabıta Ekipleri Market ve Fırınları Kontrol Etti

Diyarbakır\'da Ramazan Denetimleri: Zabıta Ekipleri Market ve Fırınları Kontrol Etti

Eğil Belediyesi zabıta ekipleri, Ramazan ayı boyunca vatandaşların sağlıklı ve uygun fiyatlı gıda tüketimini sağlamak amacıyla marketlerde fiyat ve fırınlarda hijyen denetimleri gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Seydaoğlu, denetimlerin süreceğini açıkladı.

06.03.2025 14:30  Güncelleme: 14:33
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Diyarbakır'da Eğil Belediyesi zabıta ekipleri, marketlerde fiyat ve fırınlarda hijyen denetiminde bulundu.

Eğil Belediyesi zabıta ekibi, vatandaşların Ramazan ayında sağlıklı ve uygun fiyatta gıda tükete bilmeleri için harekete geçip market ve fırınlarda denetim gerçekleştirdi. Ekipler, yapılan denetimlerde ilçede faaliyet gösteren fırınlardaki ekmek gramajını, hijyeniği, marketlerde ise son kullanma tarihi geçmiş ürünleri ve etiket-kasa uyumunu kontrol etti.

Denetimlere ilişkin değerlendirmede bulunan Belediye Başkanı Fırat Seydaoğlu, Ramazan heyecanının her yerde yaşandığını belirterek, "Evlerimizde, işyerlerimizde, sokaklarda mübarek ayın iklimini hissettiğimiz şu günlerde huzur içinde bir Ramazan ayı ibadetini yaşamak için bütün gücümüzle Ramazan ayı süresince alanlarda olacağız. Bu konuda gerekli hassasiyeti gösteren bütün ilçe esnafımıza teşekkür ediyorum. Bu mübarek ayda vatandaşlarımız alışverişlerini güven içinde yapabilmeleri için belirli aralıklarla denetimlerimizi sürdüreceğiz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Diyarbakır'da Ramazan Denetimleri: Zabıta Ekipleri Market ve Fırınları Kontrol Etti - Son Dakika

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