Diyarbakır\'da Sabah Spor Etkinliği Başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların güne zinde başlaması ve sağlıklı yaşam sürmesi amacıyla kentin 5 farklı noktasında uzman eğitmenler eşliğinde sabah sporu etkinliği düzenliyor.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen program, kent merkezindeki beş farklı noktada uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştiriliyor. Anıtpark, Koşuyolu Parkı, 7 Kardeşler Parkı, Tema Park ve Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinlik, hafta içi her gün sabah 06.30 ile 09.00 saatleri arasında yapılıyor. Eğitmenler rehberliğinde gerçekleştirilen program, yıl boyunca kesintisiz şekilde devam edecek.

Etkinliğe katılan vatandaşlar, sabah sporlarının hem fiziksel hem de ruhsal olarak yaşamlarına katkı sunduğunu belirtti. Katılımcılardan Makbule Tokdemirli, daha önce sağlık sorunları yaşadığını ifade ederek "Evdeydim, hastaydım. Buraya geliyoruz, çok güzel bir eğitim veriliyor. Biz memnunuz. Önceden çalışıyordum, şu an çalışamıyorum. Spor ve sağlıklı yaşam için geliyorum. Hocamız bize çok güzel eğitim veriyor" dedi.

Bir diğer katılımcı Şükriye Oyur da doktor tavsiyesiyle programa katıldığını belirterek, "Kalp rahatsızlığım, kemik erimesi hastalığım ve tansiyonum var. Doktor, her gün yürüyüş ve spor yapmamı önerdi. Bu program sayesinde her gün spor yapıyorum, hiç ihmal etmiyorum. Bu spor olmasa ayakta bile duramazdım" diye konuştu.

Yıllardır yürüyüş yaptığını ve faydasını gördüğünü belirten Roza Bağca ise sabah sporlarının yalnızca fiziksel açıdan değil, sosyal yönden de katkı sağladığını söyledi. Bağca, "Buradaki arkadaşlarla sohbet ediyoruz, güzel zaman geçiriyoruz. Hocamız çok güzel eşlik ediyor, çok memnunuz" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR