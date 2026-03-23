Diyarbakır'da SAK Timinden Kayıp ve Boğulma Vakalarına Müdahale
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Diyarbakır'da SAK Timinden Kayıp ve Boğulma Vakalarına Müdahale

23.03.2026 09:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'daki SAK timi, kaybolan vatandaşlar için titiz arama kurtarma çalışmaları yürütüyor.

Diyarbakır'da görev yapan İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) timi, kayıp ve boğulma vakalarında su üstünde ve kıyısındaki olay bölgelerinde delil niteliği taşıyan her nesne veya bulguyu titizlikle topluyor.

Kentte 6 yıl önce kurulan SAK timinde görev yapan 1 subay, 4 astsubay ve 2 uzman çavuş, sorumluluk bölgesinde yer alan Diyarbakır yanı sıra, Batman, Şırnak ve Mardin'de doğal afetler ile suda kaybolan ve yardım taleplerine yönelik arama kurtarma faaliyetleri gerçekleştiriyor. Tim, sualtı ve üstünde faaliyet gerçekleştirirken, her nesne ve bulguyu, vakaların çözümlenmesi için faaliyetlerini titiz bir şekilde yürütüyor. Tim komutanı üsteğmen Mehmet Saruhan, İHA muhabirine, faaliyetlerinin su altında ve su üstünde kaybolan vatandaşlara yönelik çalışmalar icra etmek olduğunu açıkladı. Sel, su baskını ve doğal afetlerde arama kurtarma faaliyetlerini icra ettiklerini belirten üsteğmen Saruhan, kaybolan ve yardıma ihtiyacı olan vatandaşların hızlı ve etkin bir şekilde bulunmasını hedeflediklerini ifade etti. Saruhan, kayıp ve boğulma vakalarında, su üstünde ve kıyısındaki olay bölgelerinde delil niteliği taşıyan her nesne veya bulgunun vakaların çözümlenmesi açısından önemli bir yer taşıdığına dikkat çekerek, "Bu sebeple biz su altı arama kurtarma ekipleri olarak öncesinde olay bölgesinin emniyetinin alınması ve delil niteliği olabilecek alanlara kontrollü ve yetkili personel tarafından incelenmesini talep etmekteyiz. Bizlerde bu konuda dalış öncesi veya dalış esnasında kıyı bölgesinde başlamak üzere bu konuda da gerekli çalışmalara özen göstermekteyiz. Bunun için envanterimizde bulunan teknik cihazlarımızdan da faydalanmaktayız" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Doğal Afetler, Diyarbakır, Güvenlik, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2026 09:58:21. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.