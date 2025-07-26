Diyarbakır\'da Sıcaklardan Kaçış Yöntemleri

Diyarbakır'da sıcaktan korunmaya çalışan vatandaşlardan kimi AVM'ye sığındı, kimi de şemsiye kullanarak çözüm buldu.

Kentte hava sıcaklığı 40 derecelerin üzerinde seyrediyor. Kavurucu sıcakta dışarı çıkan vatandaşlar, korunmak için farklı çözümler arıyor. Vatandaşlardan bazıları şemsiye kullanırken, bazıları da yakında bulunan alışveriş merkezine (AVM) sığınıyor. - DİYARBAKIR