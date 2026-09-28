Diyarbakır'da SOLOTÜRK'ün çevre tanıma uçuşu Hevsel ve İçkale çevresinde izlendi - Son Dakika
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Diyarbakır'da SOLOTÜRK'ün çevre tanıma uçuşu Hevsel ve İçkale çevresinde izlendi

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Diyarbakır\'da SOLOTÜRK\'ün çevre tanıma uçuşu Hevsel ve İçkale çevresinde izlendi
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SOLOTÜRK, 3 Ekim'de yapacağı gösteri uçuşu öncesi Diyarbakır'da Hevsel Bahçeleri ve İçkale çevresinde çevre tanıma uçuşu gerçekleştirdi. Uçuşu izlemek isteyen vatandaşlar tarihi mekanların çevresinde toplanarak uçuşu ilgiyle takip etti.

Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, 3 Ekimde gerçekleştireceği gösteri uçuşu öncesi Diyarbakır semalarında çevre tanıma uçuşu yaptı. Uçuşu izlemek isteyen vatandaşlar tarihi mekan çevresinde yoğunluk oluşturdu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin gökyüzündeki çelik kanatları SOLOTÜRK, Diyarbakır semalarında uçuş gerçekleştirdi. 3 Ekim Cumartesi günü saat 15.30'da gerçekleştirilmesi planlanan gösteri uçuşu öncesinde bugün çevre tanıma uçuşu yapıldı. SOLOTÜRK, Diyarbakır'ın tarihi mekanları arasında yer alan Hevsel Bahçeleri ve İçkale çevresinde uçuş gerçekleştirdi. Uçuşu izlemek isteyen vatandaşlar da tarihi mekanların çevresinde toplandı. Çok sayıda vatandaş, SOLOTÜRK'ün gökyüzündeki uçuşunu ilgiyle takip etti.

Ailesiyle gösteriyi izlemeye gelen Mustafa Kerem, ailecek SOLOTÜRK'ün provalarını izlemeye geldiklerini söyledi. Kerem, "Uzun zamandır bekliyorduk ve çok seviyoruz SOLOTÜRK'ü. İnşallah 3 Ekim'de gerçek gösteriye de geleceğiz" dedi.

Nöbetten çıkan ve provayı kaçırmamak için kahvaltı bile yapmadığını söyleyen Pınar Başak Eskili, gösteriyi beklerken atıştırmalıklar ile idare ettiğini gösteriyi heyecanla beklediğini ifade etti. Eskili, "Bugün çok heyecanlıyım SOLOTÜRK'ün prova uçuşuna geldik. Nöbetten çıktım kahvaltımı bile yapmadım burada yapmaya çalışıyorum. Kahvaltı eşliğinde SOLOTÜRK'ü izliyorum. Çok mutlu oldum iyi ki geldiler. Çok özlemiştik onları" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
Hevsel BahçeleriDiyarbakırGüncelYerelSon Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da SOLOTÜRK'ün çevre tanıma uçuşu Hevsel ve İçkale çevresinde izlendi - Son Dakika
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