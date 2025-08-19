Diyarbakır'da Tamamlanan İlkokulun Açılışı Ruhsat Sorunu Nedeniyle Bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Diyarbakır'da Tamamlanan İlkokulun Açılışı Ruhsat Sorunu Nedeniyle Bekliyor

Diyarbakır\'da Tamamlanan İlkokulun Açılışı Ruhsat Sorunu Nedeniyle Bekliyor
19.08.2025 10:09  Güncelleme: 10:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde 2 yıl önce yapımı tamamlanan ilkokul, yerel belediyenin ruhsat vermemesi nedeniyle açılamadı. Veliler, çocuklarının başka okullara gitmek zorunda kaldığını ve sürecin hızlandırılmasını talep ediyor.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde 2 yıldır yapımı tamamlanan ilkokul, DEM'li Yenişehir Belediyesi'nin ruhsat vermediği gerekçesiyle açılışı yapılmadığı ileri sürüldü.

Fabrika Mahallesi 818. Sokak'ta 2 yıl önce yapımına başlanan ilkokul, DEM Partili Yenişehir Belediyesi'nin ruhsat vermediği gerekçesiyle açılışı yapılmadığı öne sürüldü. Veliler, çocukların başka okullara gitmek zorunda kaldığını belirterek, yaz aylarında kavurucu sıcakta, kışın ise dondurucu soğukta servis imkanı olmadan büyük zorluk yaşandığını dile getirdi.

Yeni eğitim-öğretim döneminde okulun açılmasını isteyen veliler, gerekli işlemlerin tamamlandığını ancak ruhsat sorunu nedeniyle gecikme yaşandığını ifade etti. Veliler, yetkililere seslenerek sürecin hızlandırılmasını talep etti.

Velilerden Mücahit Çetin, çocuklarını kendi imkanlarıyla yaklaşık yarım saat yürüyerek başka bir semtteki okula gitmek zorunda kaldıklarını söyledi. Çetin, "Çocuklarımız yaz aylarında kavurucu sıcakta, kış aylarında ise dondurucu soğukta servis imkanı olmaksızın eğitimlerine devam etmek zorunda bırakılıyor. Bu nedenle okulun yeni eğitim ve öğretim döneminde açılmasını istiyoruz. Sayın Kaymakamımız Yunus Ataman ve ilçe muhtarımızdan Allah razı olsun, ellerinden geleni ardına koymadılar. Bir an önce bize yardımcı olmaya çalıştılar. Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptığımız görüşmeler sonucunda her şey tamamlandı, hatta okul müdürü bile atandı. Şu an sadece ruhsat sıkıntısı yaşamaktayız. Bir an önce ruhsat sorununun çözülmesini ve okulun açılmasını istiyoruz" dedi.

Mahalle sakini Erdal Güneş ise, 2 yıldır yapımı biten okulun açılmasını istediklerini belirterek, "Yenişehir Belediyesinde ruhsatın yavaş ilerlemesinden dolayı bu döneme yetişmesini istiyoruz. Yetkililere sesleniyoruz lütfen bunu hızlandırın" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Son Dakika

Son Dakika Yerel Diyarbakır'da Tamamlanan İlkokulun Açılışı Ruhsat Sorunu Nedeniyle Bekliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu
Fenerbahçe’nin kader maçını yönetecek hakem belli oldu Fenerbahçe'nin kader maçını yönetecek hakem belli oldu
Kayserispor’dan Galatasaray’ı çıldırtacak karar Kayserispor'dan Galatasaray'ı çıldırtacak karar
Çöl sıcağında ekmek mücadelesi: Öğlen 12’ye kadar çalışıp 1500 TL alıyorlar Çöl sıcağında ekmek mücadelesi: Öğlen 12'ye kadar çalışıp 1500 TL alıyorlar
Kıvanç Tatlıtuğ’dan kayıp dostu Halit Yukay için çağrı: 4 bölgeye dikkat Kıvanç Tatlıtuğ'dan kayıp dostu Halit Yukay için çağrı: 4 bölgeye dikkat
Aydın mitingi için çağrı yapan CHP lideri Özel’den Çerçioğlu’na gönderme Aydın mitingi için çağrı yapan CHP lideri Özel'den Çerçioğlu'na gönderme
Bodrum’dan sonra Çeşme Can Yaman ve sevgilisi romantik anlar yaşadı Bodrum'dan sonra Çeşme! Can Yaman ve sevgilisi romantik anlar yaşadı
Süper Lig’de yılın sürprizi Hoş geldin Burak Yılmaz Süper Lig'de yılın sürprizi! Hoş geldin Burak Yılmaz
Özdağ’dan yıllar sonra gelen Kılıçdaroğlu açıklaması: ’Seçimi kaybedersem kaybedeyim’ dedi Özdağ'dan yıllar sonra gelen Kılıçdaroğlu açıklaması: 'Seçimi kaybedersem kaybedeyim' dedi
Süper Lig’de ilk teknik direktör ayrılığı Süper Lig'de ilk teknik direktör ayrılığı

07:19
Beyaz Saray’daki görüşmede Putin-Zelenski sürprizi
Beyaz Saray'daki görüşmede Putin-Zelenski sürprizi
09:48
Ne Yavaş ne de İmamoğlu Kılıçdaroğlu’ndan Cumhurbaşkanı adaylığı için sürpriz öneri
Ne Yavaş ne de İmamoğlu! Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı adaylığı için sürpriz öneri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2025 10:13:23. #7.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Tamamlanan İlkokulun Açılışı Ruhsat Sorunu Nedeniyle Bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.