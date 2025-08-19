Diyarbakır\'da Tamamlanan İlkokulun Açılışı Ruhsat Sorunu Nedeniyle Bekliyor

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde 2 yıldır yapımı tamamlanan ilkokul, DEM'li Yenişehir Belediyesi'nin ruhsat vermediği gerekçesiyle açılışı yapılmadığı ileri sürüldü.

Fabrika Mahallesi 818. Sokak'ta 2 yıl önce yapımına başlanan ilkokul, DEM Partili Yenişehir Belediyesi'nin ruhsat vermediği gerekçesiyle açılışı yapılmadığı öne sürüldü. Veliler, çocukların başka okullara gitmek zorunda kaldığını belirterek, yaz aylarında kavurucu sıcakta, kışın ise dondurucu soğukta servis imkanı olmadan büyük zorluk yaşandığını dile getirdi.

Yeni eğitim-öğretim döneminde okulun açılmasını isteyen veliler, gerekli işlemlerin tamamlandığını ancak ruhsat sorunu nedeniyle gecikme yaşandığını ifade etti. Veliler, yetkililere seslenerek sürecin hızlandırılmasını talep etti.

Velilerden Mücahit Çetin, çocuklarını kendi imkanlarıyla yaklaşık yarım saat yürüyerek başka bir semtteki okula gitmek zorunda kaldıklarını söyledi. Çetin, "Çocuklarımız yaz aylarında kavurucu sıcakta, kış aylarında ise dondurucu soğukta servis imkanı olmaksızın eğitimlerine devam etmek zorunda bırakılıyor. Bu nedenle okulun yeni eğitim ve öğretim döneminde açılmasını istiyoruz. Sayın Kaymakamımız Yunus Ataman ve ilçe muhtarımızdan Allah razı olsun, ellerinden geleni ardına koymadılar. Bir an önce bize yardımcı olmaya çalıştılar. Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptığımız görüşmeler sonucunda her şey tamamlandı, hatta okul müdürü bile atandı. Şu an sadece ruhsat sıkıntısı yaşamaktayız. Bir an önce ruhsat sorununun çözülmesini ve okulun açılmasını istiyoruz" dedi.

Mahalle sakini Erdal Güneş ise, 2 yıldır yapımı biten okulun açılmasını istediklerini belirterek, "Yenişehir Belediyesinde ruhsatın yavaş ilerlemesinden dolayı bu döneme yetişmesini istiyoruz. Yetkililere sesleniyoruz lütfen bunu hızlandırın" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR