Diyarbakır\'da Tarihi Sur İçinde Lavanta ve Gül Kokulu Temizlik Faaliyeti Başlatıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yerli ve yabancı turistin yoğun olarak kullandığı tarihi Sur içi bölgesinde lavanta ve gül kokulu dezenfekte ile yıkama ve temizlik faaliyeti yürütüyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının yürüttüğü temizlik kampanyası kapsamında Sur ilçesinde gece temizlik çalışması yapıldı. Ekipler, 3 günde bir Sur içinde ana arterler, ana caddeler, sokaklar, meydanlar, tarihi mekanların önünde yoğun bir çalışma yürütüyor. Çalışmalara ilişkin bilgi veren Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Katı Atık Şube Müdürü Mehmet Baran, vatandaşlara en iyi hizmeti sunmanın gayreti içerisinde olduklarını söyledi. Baran, "Diyarbakır'ın kalbi Sur'da, yaz ayları dolayısıyla yoğun yerli ve yabancı turistin gelmesiyle birlikte, gündüz temizlik çalışmalarını yürüttükten sonra 3 günde bir özellikle Gazi, Melik Ahmet, İnönü ve Kıbrıs Caddeleri ile Kahraman Sokak'ta iki ekiple düzenli yıkama ve temizlik faaliyeti yürütüyoruz. Bu faaliyetimize gece saat 00.00'ten sonra yoğunluğun olmadığı saatlerde yapıyoruz" dedi.

Temizlik çalışmasında özel malzemeler seçtiklerini vurgulayan Baran, "Toplum ve çevre sağlığını düşünerek kokulu, çevreye, toprağa ve bitkiye zarar vermeyen özelliklerde spesifik ürünler kullanmaktayız. Burada kullandığımız dezenfektanın hem anti bakteriyel hem de lavanta ve gül kokulu olması dolayısıyla esnaftan ve halkımızdan memnuniyet dönüşleri aldık. Kentimizin en işlek caddelerinde özellikle Sur içi ana arterlerinde araçlarımızın girebildiği tarihi konakların önüne, Ulu Camii, Kurşunlu Camii lavanta ve gül kokulu dezenfektenle yıkama temizlik faaliyeti yürütüyoruz" diye konuştu.

5 bin çöp kovası yerleştirildi

Yürütülen çalışmalar kapsamında kente 5 bin çöp kovası konulduğunu belirten Baran, vatandaşlardan kenti temiz tutma konusunda destek istediklerini ifade etti. - DİYARBAKIR