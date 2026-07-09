Toplu taşıma araçlarına yönelik denetimler sürüyor - Son Dakika
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Toplu taşıma araçlarına yönelik denetimler sürüyor

Toplu taşıma araçlarına yönelik denetimler sürüyor
09.07.2026 10:02  Güncelleme: 10:03
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yaz sıcaklarında toplu taşıma araçlarında klima kullanımını denetliyor. Kurallara uymayan 3 araç trafikten men edildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yaz sıcaklarının etkisini artırmasıyla birlikte toplu taşıma araçlarında klima kullanımına yönelik denetimlerini sürdürüyor. Yapılan kontrollerde yönetmeliğe aykırılık tespit edilen araçlar hakkında idari işlem uygulanırken, araçlar eksiklikleri giderilinceye kadar geçici olarak trafikten men edildi.

Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı Zabıta Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinin farklı noktalarında toplu taşıma araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde araçlarda klima sistemlerinin çalıştırılıp çalıştırılmadığı, araç içi sıcaklığın yolcuların konforunu sağlayacak seviyede tutulup tutulmadığı ve sürücülerin toplu taşıma yönetmeliğine uygun hareket edip etmediği kontrol edildi. Vatandaşlardan gelen talep ve şikayetleri de değerlendiren ekipler, sürücülere yaz aylarında klima kullanımının zorunlu olduğunu hatırlatarak yönetmelik hükümlerine uyulması konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

Kurallara uymayan sürücülere uyarı

Denetimlerde toplu taşıma yönetmeliğine aykırı uygulamaların önüne geçilmesi hedeflenirken, eksiklik tespit edilen sürücülere gerekli uyarılar yapıldı. Ekipler, yönetmeliğe rağmen klimasını çalıştırmayan sürücüler hakkında ilgili mevzuat kapsamında yasal işlem uygulanacağını bildirdi. Şehir içi minibüslere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 3 araç hakkında idari işlem uygulandı. Kontrollerde araçların çalışma ruhsatlarını yenilemediği, ruhsata aykırı şekilde eksik koltukla hizmet verdiği, bazı koltukların kırık olduğu, döşemelerin kirli ve yıpranmış olması nedeniyle teknik özelliklerini kaybettiği, usule aykırı yazı ve poster kullandığı, ayrıca mevsim şartlarına rağmen klimalarını çalıştırmadığı tespit edildi. Belirlenen aykırılıklar nedeniyle gerekli idari işlemler uygulanırken, söz konusu araçlar eksiklikleri giderilinceye kadar geçici olarak trafikten men edildi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların toplu taşıma hizmetlerinden daha güvenli, sağlıklı ve konforlu şekilde yararlanabilmesi amacıyla denetimlerin kent genelinde aralıksız devam edeceğini açıkladı.

Öte yandan, toplu taşıma araçlarında klima kullanılmaması veya benzeri sorunlarla karşılaşan vatandaşların talep ve şikayetlerini Büyükşehir Belediyesinin ALO 153 Destek Hattı üzerinden iletebileceği hatırlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Toplu taşıma araçlarına yönelik denetimler sürüyor - Son Dakika

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