Diyarbakır'da Trafik Haftası Etkinliği - Son Dakika
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Diyarbakır'da Trafik Haftası Etkinliği

Diyarbakır\'da Trafik Haftası Etkinliği

Diyarbakır'da Trafik Haftası kapsamında trafik güvenliği için bilgilendirme stantları kuruldu.

03.05.2025 18:22
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Diyarbakır'da, 3-9 Mayıs Trafik Haftası dolayısıyla Jandarma Trafik Hizmetleri Daire Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü trafik polisleri tarafından stant oluşturularak vatandaşlar bilgilendirildi.

Diyarbakır Ceylan Karavil Park AVM'nin ev sahipliğinde Trafik Haftası çerçevesinde Bir Kural Bir Hayat sloganı ile Jandarma Trafik Hizmetleri Daire Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü trafik polisleri tarafından stant oluşturularak vatandaş bilgilendirildi. Vatandaşlara kurulları anlatan ekipler, alkollü sürücülerin tepkilerini ölçmek için geliştirilen özel gözlük ile top vuruşu yaptırdı. Miniklere hediyeler dağıtan ve detektif kartları veren trafik polisleri küçük yaşta kurulları öğrenmeleri konusunda da aileleri bilinçlendirdi.

Alkol gözlüğü takıp top vuruşu yapmaya çalışan vatandaşlardan Abdullah Özkorkmaz, "Ben içki kullanmadığım için bilmiyordum. Tabii ki başkalarına da çok büyük bir zarar veriyorlar hatta canına mal oluyor. Açı göremiyor, ben şimdi baktığım zaman o gözlüğü taktıktan sonra ya ben çizgiye baktığım zaman 3 metre geriye gidiyor o yüzden bunları çok dikkat etmek lazım. İnsanların canları kıymetli. Etkinlik çok güzel bu arada tabii ki Trafik Haftasını da kutluyorum" dedi.

Hicran Tutulmaz da gözlüğü taktığında dengesini kaybettiğini ve topu atamadığını söyledi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Diyarbakır'da Trafik Haftası Etkinliği - Son Dakika

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