Diyarbakır\'da Ücretsiz Sosyal Etkinlikler

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Diyarbakır Sosyal Etkinlik Topluluğu, 3 yıldır gönüllülük esasına dayalı olarak, kentte her gün farklı etkinlikler düzenliyor. Etkinlikler tamamen ücretsiz olup, katılımcıların oylarıyla belirleniyor ve gönüllülük esasıyla gerçekleştiriliyor.

Diyarbakır'da Sosyal Etkinlik Topluluğu, samimi bir ortamda sosyalleşmeyi ve paylaşmayı ön planda tutuyor. Şimdiye kadar yirminin üzerinde farklı türde etkinlik düzenleyen topluluk, mesleklerden bağımsız bir şekilde yalnızca hobiler ve dostluklarla bir araya geliyor. Etkinliklerde önce tanışma halkası oluşturuluyor ve daha sonra üyeler evlerinde hazırlayıp getirdiği ikramları paylaşıyor. Grubun en güzel yanı ise tüm etkinliklerin tamamen ücretsiz olması ve harcama gerektiren etkinliklerde her bireyin kendi harcamasını yapması.

Sosyal Etkinlik Topluluğu kurucularından Mehmet Deniz yaklaşık 3 yıl önce bu topluluğu oluşturduklarını söyledi. Deniz, "Bu topluluğun amaçlarından bir tanesi Diyarbakır'ı farklı şehirlerle, farklı kültürlerle buluşturmak buraya misafir olarak gelenler, tayinle gelenler hem Diyarbakır'ın kültürünü bire bir görsün hem Diyarbakır'ın yerel insanlarıyla bire bir iletişime geçsinler, paylaşsınlar, eğlensinler keyif alsınlar, sosyalleşsinler ve bunu tamamen gönüllülük esaslı yapsınlar. Neye, ne zaman, nerede, nasıl hep beraber karar veriyoruz birlikte gerçekleştiriyoruz, birlikte eğleniyoruz kocaman bir aile olduk ve çok mutluyuz. 20 farklı etkinlikler gerçekleştiriliyor bunlar Dünya turu, Türkiye turu ve çok kapsamlı etkinlikler bunlara birlikte karar veriyoruz ve her şeyi ücretsiz gerçekleştiriyoruz" dedi.

Ankara'dan Diyarbakır'a tayin sebebiyle gelen Tuğba Çizmeci yeni taşındıkları için burada kimseyi tanımadıklarını ve bu topluluğa katılarak birçok arkadaş edindiğini ifade etti. Çizmeci, "İlk kestane etkinliğine katıldım tabi ilk başta tedirginliğim oldu. Hiç tanımadığım, hiç bilmediğim bir ortama girecektim ama geldiğimde beni çok sıcak karşıladılar. Hiç kimsem yok iken şuan çok güzel bir ailem oldu çok mutluyum" diye konuştu.

Sobada kestane etkinliğine katıldığını söyleyen Hasan Çoskun ise "Burada herkes mutlu görüyorsunuz insanlar çocuklarıyla, aileleriyle geliyor" şeklinde konuştu.

Bir başka katılımcı Deniz Menteş ise harika bir topluluğun içerisinde olduğunu ve günün stresini attığını belirtti. Menteş, "Paylaşıyoruz, öğreniyoruz, keşfediyoruz. Her türlü etkinlik mevcut ve gönüllü olarak ücretsiz" dedi.

2 ay önce topluluğa katıldığını söyleyen İbrahim Dağaçar, yabancılık çekmediklerini sanki yıllardır birbirlerini tanıyormuş hissinin oluştuğunu vurguladı.

İlk günlerinden beri topluluk içerisinde olduğunu belirten Ayşe Özer, "Gayet güzel bir ortam. Arkadaşlarınız ile rahatlıkla katılım sağlaya biliyorsunuz aile ortamı gibi herkes yardım sever paylaşım içerisinde bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Altay Arda İzci misafir olarak Diyarbakır'a geldiğini ve arkadaşının daveti üzerine etkinliğe katıldığını belirterek topluluğun aile ortamını aratmadığını söyledi.

İngilizce etkinliklerine katılıp hem sosyalleşen hem de kendini geliştirdiğini söyleyen Mustafa Özgür Okuyucu, "İngilizce konuşma etkinliklerine daha çok katılıyorum hem kendimi geliştirmiş oluyorum, sosyalleşme açısından da çok güzel etkinlikler olmuş oluyor" dedi.

Topluluk tarafından doğum günü kutlanan Tuanna Alto doğum gününü kutladıkları için çok mutlu olduğunu ifade etti.

Minik katılımcılardan Erva Atan ve Hifer Çizmeci çok eğlendiklerini dile getirdi.

Berinay Güneş ise topluluğun amacının paylaşmak, sosyalleşmek ve tanışmak olduğunu söyledi. - DİYARBAKIR