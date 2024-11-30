Diyarbakır'da Ücretsiz ve İndirimli Kartlarla Halk Otobüslerine Biniş Kolaylığı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Ücretsiz ve İndirimli Kartlarla Halk Otobüslerine Biniş Kolaylığı

Diyarbakır\'da Ücretsiz ve İndirimli Kartlarla Halk Otobüslerine Biniş Kolaylığı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ücretsiz ve indirimli kart kullanan yolcuların Özel Halk Otobüsleri'ne sorunsuz binebileceğini duyurdu. Yeni protokol ile engelli ve 65 yaş üstü yolcular, biniş ücreti ödemeyecek.

30.11.2024 17:15  Güncelleme: 17:18
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanılığı, Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi ile imzalanan yeni protokol çerçevesinde, ücretsiz ve indirimli kart kullanan yolcuların artık Özel Halk Otobüsleri'ne sorunsuz binebileceğini duyurdu.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı, şehirde daha konforlu, modern ve etkin toplu taşıma hizmeti sunmak amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Diyarbakır Özel Halk Otobüsleri Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi arasında 26 Kasım'da imzalanan protokolle, ücretsiz ve indirimli kart sahipleri için yeni bir düzenleme yapıldı. Buna göre, engelli ve 65 yaş üstü yolcular, biniş ücreti ödemeksizin, Özel Halk Otobüsleri'ne rahatlıkla binebileceği söylendi.

Sorun yaşayan yolcular ise Alo 153 hattına başvurduklarında, şikayet edilen şoförler hakkında cezai işlem uygulanacağını vurgulandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Diyarbakır'da Ücretsiz ve İndirimli Kartlarla Halk Otobüslerine Biniş Kolaylığı - Son Dakika

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