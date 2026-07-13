(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 107 kilogram esrar ele geçirildi, 24 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.
İl Jandarma Komutanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik operasyonlar düzenlendi
Jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda, 42 kilogramı toz, 65 kilogramı ise skunk olmak üzere 107 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.
Operasyon kapsamında 24 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.
Son Dakika › Yerel › Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?